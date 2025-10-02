Miles de personas se movilizaron este jueves en la Ciudad de México para conmemorar el 57 Aniversario de la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968. Como cada año, la marcha partió desde la Plaza de las Tres Culturas, encabezada por el Comité 68, seguido por madres buscadoras, normalistas de Ayotzinapa, estudiantes y miembros de diversos sindicatos.

A la manifestación también se sumó un contingente en apoyo a Palestina, en medio del conflicto armado entre Hamas e Israel en la Franja de Gaza, que ha dejado miles de muertos en las últimas semanas.

⚫️En el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, encapuchados realizaron pintas, vandalizaron una camioneta rompiendo sus vidrios y arrojaron explosivos a las instalaciones.



Aunque en su mayoría la marcha transcurrió de manera pacífica, se registraron disturbios y actos violentos protagonizados por el bloque negro, grupo identificado con ideología anarquista, que realizó diversos actos vandálicos a lo largo del recorrido. Hubo saqueos a comercios, pintas en edificios públicos y destrozos de mobiliario urbano.

��Durante la marcha del 2 de octubre, policías antimotines lanzan gas contra manifestantes y encapuchados.



Uno de los momentos más críticos se vivió en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, donde un grupo de manifestantes se enfrentó con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Durante estos choques, un policía fue rociado con un líquido inflamable y prendido en fuego por presuntos encapuchados. El oficial fue atendido de inmediato por servicios de emergencia.

Elementos de la SSC respondieron para contener las agresiones y defenderse de los ataques, evitando una escalada mayor de violencia en la zona. Hasta el momento, no se ha confirmado el número de personas detenidas ni el estado de salud del uniformado herido.

��⚫️Encapuchados, ajenos a los colectivos estudiantiles que conmemoran el 2 de octubre, lanzan cohetones caseros, palos y otros objetos contra elementos de la SSC.



La Secretaría de Seguridad mantiene un operativo especial en el Centro Histórico, mientras que organizaciones defensoras de derechos humanos han solicitado que se garantice el respeto a las garantías individuales tanto de manifestantes como de cuerpos policiales.

