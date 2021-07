Se lanzarán en busca de la verdad

Próximamente se estrenará en Netflix la serie “La venganza de las Juanas”, historia protagonizada por Zuria Vega, Renata Notni, Oka Giner, Sofia Engberg y Juana Arias, bajo la producción de Lemon Films, que ha estado detrás de proyectos como “Monarca” y “Control Z”.

En esta trama en la que también tienen participación importante Carlos Ponce, Fernando Becerril, José Antonio Guerrero, Pablo Astiazarán, Federico Espejo, Carlos Athié y Francisco Denis, también aparece el actor mexicano, Iván Amozurrutia, quien tiene uno de los roles principales. Y aunque no puede adelantar mucho de la historia ni de su personaje, comparte en entrevista que esta es una gran oportunidad para su carrera que no podía perderse.

“Este es un proyecto que se hizo con mucho amor, yo me siento muy emocionado. Es mi primera vez trabajando con Lemon y Netflix, así que también por ese lado me siento muy agradecido con ambas empresas que son muy importantes. Y ahora que me abrieron estas puertas, siempre haré que mi trabajo hable bien de mí para que me sigan contratando, hay que aprovechar las oportunidades que se dan en el camino, y pues yo no iba a desperdiciar una oportunidad como esta”.

Destaca que este proyecto es protagonizado por cinco grandes mujeres que “además son grandes actrices, yo a Oka y a Renata ya las conocía, así que fue bonito reencontrarse por ahí, y justamente mi historia (dentro de la trama) es mucho con Renata, es con la ‘Juana’ que más comparto y fue muy bonito aprenderle a estas grandes actrices que se convirtieron en grandes amigas. Fueron muy dadivosas, me hicieron sentir muy acompañado y cobijado y eso siempre se agradece”.

Adelanta que el público puede esperar suspenso y acción, “habrá muchas sorpresas, la gente va a creer que la línea va por un lado y de repente se las van a cambiar, es un proyecto que definitivamente no se pueden perder, tuvimos a grandes directores como Pepe Castro y Rodrigo Ugalde, quienes nos acompañaron en el proceso y nos ayudaron en escenas complicadas de repente. A pesar de que es una historia conocida, será totalmente diferente a lo que se ha visto”. Además, reconoció el profesionalismo de Neflix y Lemon por llevar con gran cuidado el rodaje, pues la serie se desarrolló durante la pandemia que aún persiste.

Más proyectos con Netflix

Adelanta Iván que tuvo una participación especial en la segunda temporada de “Oscuro deseo”, serie protagonizada por Maite Perroni y Alejandro Speitzer, además está trabajando físicamente en un nuevo personaje que requiere tener ciertas características, por lo cual le está dando duro al ejercicio y la calistenia.

“Es un proyecto para Netflix que va a ser muy importante para mi carrera, del cual estoy muy contento, me siento muy afortunado de contar esta historia que viene. Además, es un proyecto que me está exigiendo una preparación física muy importante, así que he estado alternando los ejercicios de pesas con calistenia, disfruto mucho el ejercicio pero sí ha sido un proceso cansado, es todo un reto para mí cambiar la forma física, que va de la mano (para la realización) de mi personaje”.

¿De qué se trata?

Escrita por Jimena Romero y Alejandro Reyes, “La venganza de las Juanas” es la historia de cinco mujeres que no se conocen entre sí, pero que comparten una marca de nacimiento idéntica, que las motivará a buscar quién es el hombre que engañó a sus respectivas madres. Los directores de este proyecto son Pepe Castro y Rodrigo Ugalde.