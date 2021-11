Sara Seligman estrena “Coyote Lake”

La directora mexicana Sara Seligman, estrenó recientemente su ópera prima “Coyote Lake”, cinta protagonizada por Adriana Barraza y Camila Mendes. Este largometraje está disponible en las plataformas de streaming iTunes y Apple TV en México y Latinoamérica.

El filme es un drama que se rodó en 2018 en Estados Unidos, con un guion escrito por la propia Sara Beligman y Thomas Bond, de hecho, gracias a este trabajo recibió la beca TAA del Tribeca Film Institute y la vía rápida Film Independent.

“Ha sido una travesía bastante loca, una se va imaginado muchas cosas, muchas esperanzas y muchos sueños, pero a veces no sabemos cómo nos vamos a sentir cuando realmente suceden. Creo que para mí lo más grande y que todavía no me creo, es haber conseguido que la maestra Adriana Barraza fuera parte de esta película. Y todavía cuando veo fotos del set donde la estoy dirigiendo, digo ‘¡wow!’. Estoy muy ilusionada de que finalmente la película llegue a México, espero que la gente la vea y la disfrute mucho”.

En esta historia, la directora aborda la compleja relación entre una madre con su hija, Adriana Barraza demuestra una vez más su capacidad histriónica al encarnar a una mujer que en apariencia es apacible y contenida, pero que por dentro está llena de oscuridad, por otro lado está Camila, quien interpreta a una joven con sueños y metas por cumplir, pero al mismo tiempo está dentro de un juego macabro con su propia madre del que no se puede salir tan fácilmente.

“La relación entre hijos y padres es la primera que tenemos, es una cuestión básica con la que todos nos podemos identificar, pero como me gusta mucho el suspenso, quise llevar esta relación (de madre e hija) que es muy tóxica y codependiente, a una situación extrema, y por eso también puse esa idea de que además fueran cómplices en crimen, para llevar esa relación a otro nivel”.

Reitera la directora la capacidad que tiene Adriana Barraza para transmitir calidez en pantalla, pero por otro lado desarrolle a un personaje con gran oscuridad. Además, también quería salirse del estereotipo de que estos personajes como los que hacen Adriana y Camila muchas veces son para hombres, o que si son femeninos, tienen que tener ciertas características, pero aquí son dos mujeres de distintas generaciones que creen que lo que hacen está bien, que aunque son criminales, en su día a día viven una cotidianidad como las de todos.

Sara comparte que también tiene en desarrollo tres proyectos fílmicos, y espera que al menos uno se pueda comenzar a trabajar, pues la pandemia ha hecho que los procesos se vuelvan más lentos. Sin embargo, en su trabajo creativo, está interesada en rodearse de mujeres, haciendo equipo unas con otras para impulsarse y generar sus propias ventanas en la industria del cine.

LA TRAMA

¿De qué se trata?

“Coyote Lake” cuenta una historia que ocurre en un rancho en Texas cerca de la frontera con México, donde una madre controladora (Adriana Barraza) y su hija (Camila Mendes) rentan cuartos para juntar dinero y poder cambiar sus vidas.

Un día, dos criminales llegan al rancho y exigen hospedarse. Mientras “Ignacio” (Manny Pérez) se recupera de una herida de bala, “Paco” (Andrés Vélez) intenta tomar las riendas de la situación. Lo que estos hombres no saben, es que madre e hija esconden un secreto más oscuro y violento que ellos.

MQ