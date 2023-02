Sam Smith provoca el enojo de algunos fans con reveladora sesión de fotos

Una vez más el cantante Sam Smith se ha convertido en tema de conversación en las redes sociales, pues ahora el británico ha provocado el enojo de varios de sus fans, esto tras tomarse una sesión de fotos envuelto en cuerdas de color rojo para la revista The Perfect.

Hace apenas unos días, Sam estuvo en el ojo del huracán junto con Kim Petras, ya que durante de su presentación en los Grammy 2023, fueron criticados por los usuarios por su interpretación mencionando que alaban a satanás.

Lo que se criticó específicamente fue que ambos artistas durante su presentación del tema "Unholy", aparecieron con una vestimenta totalmente de rojo, además de portar accesorios llamativos como un sombrero con cuernos de diablo.

No pasaron muchos días para que el compositor volviera a posicionarse en el trending topping de Twitter. En esta ocasión, el intérprete de "Fire on Fire" posó para la revista The Perfect con tan solo un par de cuerdas envolviendo su cuerpo.

La foto del ganador al Grammy por la "Mejor actuación de Dúo o Pop Group" le dio la vuelta al mundo y al internet. Hay que recordar que, a lo largo de su trayectoria, el artista ha sido blanco de comentarios en torno a su aspecto físico e identidad.

Considerado como uno de los cantautores más importantes en la industria musical, Sam Smith compartió en su cuenta de Instagram, donde acumula 14.7 millones de seguidores, una fotografía en la que se le observó recostado y luciendo su silueta.

Fans se molestan con Sam Smith

En la sección de comentarios, sus admiradores no dudaron en adular al cantante por mostrarse al natural. Incluso, algunos de los fanáticos le demostraron apoyo por enviar mensajes positivos a su comunidad sobre el amor propio y amarse sin prejuicios.

No obstante, al intérprete de "I'm Not The Only One" también le llovieron decenas de críticas por su fotografía.

"Extraño al viejo Sam Smith", "Amo la música de Sam Smith, pero lo siento. Esto luce mal", "Lo lamento, Sam Smith. No te seguiré más. Eres buen cantante, pero no me gusta tu nuevo estilo", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.

Aun con la polémica, la foto del cantante, titulada "Honey Roasted Sam", alcanzó más de 740 mil reacciones y 16 mil comentarios.

A propósito de su participación en los Grammys 2023, el originario de Reino Unido aprovechó para mostrar su apoyo a la cantante Madonna. Y es que, la reina del pop también fue señalada por su aspecto físico durante la entrega de los premios.

MF