Sam Smith lanza "The Lighthouse Keeper", canción navideña para despedir el año

Sam Smith sorprendió a sus fans con un nuevo tema navideño titulado “The Lighthouse Keeper”, un par de semanas tras su lanzamiento del álbum “Love Goes”.

Si cualquier año pudiera hacerme esperar con ansias los sonidos de la Navidad, sería 2020

Se trata de un tema que inspiró a Sam a escribir a principios de este año en colaboración con Labrinth.

“Labrinth y yo vertimos nuestros corazones en ella y, sinceramente, ha sido pura alegría crearla", dijo Smith.

Para el cantante, la Navidad simboliza la unión familiar, algo que este año se ha visto deteriorado debido a la pandemia por coronavirus.

“Si cualquier año pudiera hacerme esperar con ansias los sonidos de la Navidad, sería 2020, ya más que nunca anhelamos estar con nuestros amigos y familiares”, lamentó.

“The Lighthouse Keeper” es la segunda ocasión en la que Sam y Labrinth colaboran en un proyecto musical. El primer tema colaborativo fue “Love Goes”, tema principal de su nuevo disco con el mismo nombre.

El tema ya está disponible en las plataformas digitales.

¿Quién es Sam Smith?

Sam Smith lanzó su álbum debut In “The Lonely Hour” en 2014, certificado 2x platino en Estados Unidos y 8x platino en el Reino Unido, y luego ganó cuatro premios Grammy, posicionando a Sam como la voz distintiva de su generación.

Un año después, la canción “Writing's On The Wall”, tema principal de la película de “James Bond”, “Spectre”, le valió un Globo de Oro y un Premio de la Academia.

En 2017, igualó los éxitos anteriores con el disco The Thrill of It All, que encabezó las listas de éxitos en todo el mundo.

“The Lighthouse Keeper” marca una sincera despedida del 2020 para Sam y lo que está por venir en 2021.

AC