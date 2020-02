Salma Hayek cuenta su curioso encuentro con Eminem en los Oscar

Esta 92 entrega de los Premios Oscar no fue muy placentera para Salma Hayek, ya que entre los nervios de subir al escenario a entregar la estatuilla y ver a unos de sus ídolos de la música como Eminem, le provocó que causara un accidente.

“Si examinas la foto, me veo mortificado y él se ve aterrorizado de mí”

La actriz mexicana, quien estaba apurada de salir al aire y ver al rapero nacido en Missouri que iba bajando del escenario, le sorprendió tanto que le derramó agua encima y ese instante quedó inmortalizado en la cuenta de Hayek donde explica el por qué la cara del intérprete "Lose Yourself", canción que presentó en la gala a lo mejor del cine mundial.

Quien diera vida a Frida Kahlo aseguró que al tratar de limpiar su error, abrazó impulsivamente a Eminem, quien ya tenía cara de terror, para luego confesarle que era una de sus más grandes admiradoras.

"En estas imágenes podría parecer que Eminem y yo somos mejores amigos, pero lo que realmente sucedió es que mientras él salía del escenario y me preparaba para entrar, me sorprendió tanto verlo que le tiré agua encima. Si examinas la foto, me veo mortificado y él se ve aterrorizado de mí. Mientras intentaba limpiarlo, lo abracé impulsivamente y le dije: "Encantado de conocerte, Eminem. ¡Soy un ENORME fan!", aseguró la esposa del empresario francés FranÁ§ois-Henri Pinault.

Y a pesar de que la veracruzana se sintiera muy apenada por tal situación, las cosas terminaron de una manera que ni ella esperaba, ya que el cantante de "Rap God" y "My Name is" en una breve declaración a la revista "Rolling Stone" aseguró haber disfrutado ser el centro de atención de la noche, pero lo que más le había agradado fue haber abrazado a Salma.

Eminem causó asombro y confusión entre los invitados a la ceremonia con su actuación, y es que nadie esperaba verlo en el escenario cantando el tema original de la cinta "8 Mile", "Lose Yourself ", el cual le valió un Oscar:

Pero no todo tuvo un final feliz para Salma, ya que ayer reveló que ya no pudo disfrutar de las fiestas que se realizan después de dicha premiación, porque su amiga y representante tuvo un accidente y pasó toda la noche cuidándola en un hospital.

