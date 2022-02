Rubén Fuentes: Resaltan legado musical del músico y compositor

A través de redes sociales la comunidad artística expresa su dolor al confirmarse el fallecimiento del maestro y compositor jalisciense Rubén Fuentes, quien con 95 años de edad, murió en la Ciudad de México tras varios días de presentar una situación crítica de salud.

La Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) compartió en su cuenta oficial de Twitter un emotivo mensaje de despedida a quien fue creador de temas icónicos en la música vernácula como “La Bikina”, y a quien se la ha considerado como el “Alma musical de México”.

En su mensaje, la SACM resalta la inspiración que la obra de Fuentes deja a diversas generaciones musicales de México y en especial al público, puntualizando que su ingenio y capacidad de creación fue clave para que el país y su género de excelencia, el mariachi, alcanzara nivel mundial de reconocimiento logrando que fuera apreciado y valorado desde la elegancia y la identidad mexicana.

“Descanse en paz quien tuvo el don de saber lo que la gente quería escuchar y sentir. Un abrazo para sus familiares, amigos y todos aquellos que aman su música”, expresó Roberto Cantoral, director general de la SACM.

TWITTER / @SACM_Oficial

En Twitter, Lucero ha compartido diversas anécdotas junto al maestro Rubén Fuentes y tras expresar sus condolencias, la también actriz recuerda momentos especiales con quien fuera arreglista y director del Mariachi Vargas.

“Compartí momentos inolvidables con mi gran maestro Rubén Fuentes. Durante las grabaciones, en diferentes ciudades, siempre rodeados de música y sus canciones. Qué tipazo sin igual, qué ganas de que se quedara por siempre aquí. Icono, estandarte de la música regional mexicana”, expresó Lucero a través de Twitter.

TWITTER / @LuceroMexico

La periodista de espectáculos Rosario Murrieta también se ha sumado a la tristeza de conocer el fallecimiento de Rubén Fuentes y replicando las condolencias del SACM, la reportera expresó el legado y gran vacío que deja en la música el compositor jalisciense.

“Descanse en paz quien tanto le dio a la música vernácula mexicana, encumbrando al mariachi y vistiéndolo de gala. Una verdadera institución”, indicó Rosario Murrieta.

TWITTER / @rossmurrieta

El compositor y cantante Carlos Cuevas también resalta el impacto cultural que marcó Rubén Fuentes y de manera breve compartió un mensaje de despedida en memoria del compositor jalisciense:

“QEPD nuestro querido y admirado Rubén Fuentes músico, arreglista, director y autor de muchos éxitos a nivel internacional. Abrazo fraterno y cariñoso para su familia y amigos”.

TWITTER / @carlos_cuevas

A través de Facebook, la cantante Claudia Sierra destacó su tristeza ante la partida terrenal de Rubén Fuentes y expresó su agradecimiento a su legado y considerar que muchos de la comunidad artista encontraron en el compositor una inspiración para dedicarse a la música.

“Hoy la música mexicana, la música de mariachi está de luto, ha partido el Maestro Rubén Fuentes, el Gran Maestro, a quien debemos tanto todas las personas , músicos, arreglistas, cantantes, productores que amamos la música nuestra , gracias inmensas maestro por coincidir en este mundo con su talento y creatividad. Hasta siempre. Que hoy suene su música”.

FACEBOOK / Claudia Sierra

La cantante Alejandra Orozco ha compartido en su Facebook fotografías con el maestro Rubén Fuentes, además de compartir sus condolencias y un mensaje de agradecimiento hacia sus enseñanzas y confianza en apoyar su carrera.

“Mi corazón está muy triste por la partida de este mundo de RUBÉN FUENTES, para los que me conocen saben lo importante que fue él en mi carrera musical pero sobre todo en lo personal tuve la fortuna de tener una relación muy cercana con él y su familia. Me duele mucho saber que ya no estará físicamente pero se queda un gran legado musical, literal fue el padre Música Mexicana. Y en mi memoria quedarán siempre grabadas sus palabras, consejos, momentos vividos y su inigualable humor negro. Siempre pude decirle lo que significaba para mí y darle las gracias en todo momento. Isa, Luis Eduardo, Laura, Nelly, Fer, Bere y a toda la familia les mando un abrazo lleno de consuelo. Los quiero mucho”. Que en Paz descanse y que su legado dure por siempre”.

