Rosalía llegará a México. Ocesa confirmó que la gira mundial de la española “Motomami World Tour” contempla 46 conciertos en 15 países, integrando a México para llegar al Auditorio Nacional el próximo 14 de agosto en la Ciudad de México, al Auditorio Telmex el 17 de agosto en Guadalajara y al Auditorio CitiBanamex el 19 de agosto en Monterrey, siendo hasta el momento las únicas localidades mexicanas y fechas anunciadas para el país.

En México, el público podrá acceder a la preventa –vía Citibanamex- el 20 y 21 de abril, y un día después se activará la venta general de boletos en las taquillas de cada recinto, en los puntos Ticketmaster y en la web rosalia.com.

La gira, producida por Live Nation, tendrá su banderazo inicial en el mes de julio en Almería, España, en el Recinto Ferial de Almería, y posteriormente el tour Motomami comenzará a llegar a Barcelona, Madrid, Ciudad de México, São Paulo, Santiago, Nueva York, Toronto, Chicago, Los Ángeles, Miami, Milán, Ámsterdam y Londres, por ejemplo, hasta cerrar el 2022 con su última presentación en la Accor Arena, en París, Francia, el 18 de diciembre.

La gira tendrá como eje rector el más nuevo álbum de Rosalía: “Motomami”,que a decir de Ocesa ha sido catalogado, previo a su lanzamiento oficial como “uno de los álbumes más esperados de 2022”.

“Motomami ha proporcionado un disco expansivo y fuera de lo común que busca borrar las líneas convencionales anteriores que definen diferentes culturas, géneros, roles de género y más, proporcionando un autorretrato de dualidad musical moderna y profundamente personal de una joven fuerte, innovadora y orgullosamente femenina que nos lleva a un viaje musical seductor y multifacético”, indicó en su anunció Ocesa, recordando que el lanzamiento total del disco fue el pasado 18 de marzo.

“Motomami” debutó en el número 1 de la lista global de álbumes de Spotify (un logro inédito para un artista español), obtuvo el mejor debut en la lista de Billboard de cualquier álbum latino de 2022 y logró la calificación más alta de Metacritic (95) de cualquier álbum publicado este año.

Junto con el lanzamiento, ROSALÍA también supervisó personalmente la innovadora y ampliamente elogiada producción de las actuaciones en Saturday Night Live, y un TikTok Live, el primero de su clase, que atrajo a tres millones de espectadores, al tiempo que se creó aún más expectación por la producción de su gira completa.

MOTOMAMI WORLD TOUR 2022 FECHAS:

Miércoles 06 de julio - Almería, España - Recinto Ferial de Almería

Sábado 9 de julio - Sevilla, España - Estadio La Cartuja

Martes Jul 12 - Granada, España - Plaza de Toros

Jueves Jul 14 - Málaga, España - Marenostrum

Sábado 16 Jul - Valencia, España - Auditorio Marina Sur

Martes Jul 19 - Madrid, España - WiZink Center

Miércoles 20 de Julio - Madrid, España - WiZink Center

Sábado 23 de julio - Barcelona, España - Palau Sant Jordi

Domingo 24 de Julio - Barcelona, España - Palau Sant Jordi

Miércoles 27 de julio - Bilbao, España - Bilbao Exhibition Centre BEC

Viernes 29 de julio - A Coruña, España - El Coliseo

Lunes 1 agosto - Palma, España - Son Fusteret

Domingo 14 agosto - Ciudad de México, México - Auditorio Nacional

Miércoles 17 de agosto - Guadalajara, México - Auditorio Telmex

Viernes 19 de agosto - Monterrey, México - Auditorio CitiBanamex

Lunes 22 de agosto - Sao Paulo, Brasil - Tom Brasil

Jueves 25 de agosto. 25 - Buenos Aires, Argentina - Arena Movistar

Domingo 28 agosto - Santiago, Chile - Movistar Arena

Miércoles 31 de agosto - Bogotá, Colombia - Movistar Arena

Sábado 3 de septiembre - La Romana, República Dominicana - Anfiteatro Altos De Chavón

Viernes 9 de septiembre - San Juan, Puerto Rico - El Coliseo

Jueves 15 de septiembre - Boston, MA - MGM Music Hall at Fenway

Domingo 18 de septiembre - Nueva York, Nueva York - Radio City Music Hall

Lunes 19 de septiembre - Nueva York, Nueva York - Radio City Music Hall

Viernes 23 de septiembre - Toronto, Canadá - Budweiser Stage

Lunes 26 de septiembre - Washington, D.C. - The Anthem

Miércoles 28 de septiembre - Chicago, Illinois - Byline Bank Aragón Ballroom

Domingo 2 de octubre - San Diego, California - Cal Coast Credit Union Open Air Theatre

Martes 4 de octubre - San Francisco, California - Bill Graham Civic Auditorium

Viernes 7 de octubre - Inglewood, California - YouTube Theater

Sábado 8 de octubre - Inglewood, California - YouTube Theater

Miércoles 12 de octubre - Houston, Texas - 713 Music Hall

Viernes 14 de octubre - Irving, Texas - The Pavilion at Toyota Music Factory

Lunes 17 de octubre - Atlanta, Georgia - Coca-Cola Roxy

Sábado 22 de octubre - Miami, FL - iii Points Festival

Viernes 25 de noviembre - Oporto, Portugal - Pavilhão Rosa Mota

Sábado 26 de noviembre. - Lisboa, Portugal - Campo Pequeno

Jueves 1 de diciembre - Milán, Italia - Mediolanum Forum

Domingo 4 de diciembre - Berlín, Alemania - Velodrom

Miércoles 7 de diciembre - Dusseldorf, Alemania - Mitsubishi Electric Hall

Sábado 10 de diciembre - Amsterdam, Países Bajos - AFAS Live

Lunes 12 de diciembre - Bruselas, Bélgica - Forest National

Jueves 15 de diciembre - Londres, Reino Unido - The O2

Domingo 18 de diciembre - París, Francia - Accor Arena

