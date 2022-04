Rosalía en Guadalajara: ¿Cuánto cuestan los boletos para el concierto en el Auditorio Telmex?

Este lunes Rosalía anunció tres fechas para conciertos de “Motomami World Tour” en México, y una de ellas es para el 17 de agsto en el Auditorio Telmex en Guadalajara, por lo que muchos de los fans tapatíos se mostraron emocionados y, por supuesto, dudosos sobre los precios para el show.

La venta de boletos, según confirmó Ocesa, será a partir del próximo 20 y 21 de abril para usuarios Citibanamex; posteriormente la venta se abrirá al público en general.

¿Cuánto cuestan los boletos para Rosalía en Guadalajara?

Rosalía en CDMX

De 580 a 2 mil 580 pesos mexicanos

Rosalía en Guadalajara

De 480 a 2 mil 580 pesos mexicanos

Rosalía en Monterrey

De 680 a 2 mil 680 pesos mexicanos

Rosalía presentará "Motomami", su último álbum

La gira de Rosalía para presentar “Motomami” iniciará en julio en Alemania, y pasará por España, México, Brasil, Estados Unidos, Países Bajos y Reino Unido, por mencionar algunos.

“Motomami” es uno de los álbumes más personales de la cantante y, también, uno de los más esperados por sus fans de todo el mundo.

Además de Guadalajara, los fans podrán disfrutar de “Motomami” en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el próximo 14 de agosto, y en el Auditorio Citibanamex en Monterrey el 19 de agosto.

Rosalía comenzó a trabajar en "Motomami", su tercer y muy anticipado álbum tras "El mal querer" que la llevó a conquistar el Grammy y siete Latin Grammy, mientras estaba en medio de su gira en 2019. Al surgir la pandemia, tomó la decisión de permanecer en Estados Unidos para continuar trabajando en él, pese a que esto significaba estar a miles de kilómetros de su familia.

"Fue un sacrificio grande. Realmente nunca he estado tan lejos de mi familia", dijo Rosalía el lunes en una conferencia de prensa en la Ciudad de México. "Muchas veces este contexto, el contexto de esta industria, puede ser hostil y a mí no hay nada que me reconforte más que constantemente volver a donde yo soy, volver con mi gente. Durante todo este proyecto, la mayoría del tiempo, ha sido lejos de todo eso y eso es un sacrificio grande y eso ha sido muy duro para mí, pero lo he hecho y lo volvería a hacer porque por lo menos el disco está acabado".

Rosalía: ¿Qué significa "Motomami"?

El título, explicó, representa la dualidad de nuestro lado maternal y nuestro lado más rudo.

"Moto en japonés significa más duro. Mami la figura de la madre, las mujeres como poder de creación, como fuerza creadora", dijo.

Sintiendo esa añoranza por sus seres queridos, y tratando de retratar esa dualidad, incluyó una grabación de la voz de su abuela, quien habla en catalán precisamente sobre la importancia de la familia.

AC