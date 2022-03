Rosalía: La cantante española presenta su nuevo álbum "Motomami"

La cantante española Rosalía se encuentra en México, donde este lunes realizó una conferencia de prensa para presentar y dar a conocer el lanzamiento de su nuevo álbum titulado "Motomami", el cual traerá algunas sorpresas, pues tendrá colaboraciones con artistas de talla mundial como The Weeknd.

Su nuevo álbum estará conformado por 16 canciones, las cuales tendrán varios ritmos de música como el soul, jazz, bolero, bulería, entre otros, por lo que va ser muy original.

"El álbum puede parecer un caos por todos los altos y bajos en él, pero es un caos ordenado, tiene una paleta de colores musicalmente hablando"

La artista señaló que todas las canciones están inspiradas en músicos como Héctor Lavoe, Kate Bush o incluso Janis Joplin.

"En este álbum celebro la transformación, la espiritualidad, la sexualidad, tuve la intención de hacer un autorretrato, en todo momento hay una persona expuesta, quise hablar desde un lugar personal", compartió la cantante.

La cantante cuenta el proceso del álbum

Por otra parte, la española contó sobre lo complicado que fue el proceso de más de tres años para la publicación de este disco, en el cual estuvo lejos de su familia.

Asimismo describió el significado del nombre del disco "Motomami", el cual representa una dualidad entre lo "más duro", significado de "Moto" en japonés, y "Mami", la parte vulnerable de todo ser humano.

"El álbum puede parecer un caos por todos los altos y bajos en él, pero es un caos ordenado, tiene una paleta de colores musicalmente hablando, y es una de los hilos conductores de este disco, todos los sonidos tienen un porqué, fueron colocados por una razón en específico",describió.

Rosalía aseguró que es el álbum con el que más le tocó pelear, pero que a lo largo de estos tres años agradece no haber tirado la toalla.

Uno de los temas inspirado en sus raíces y su familia presenta un fragmento de la abuela de la cantante, quien le envió un audio durante la grabación del disco.

"Cuando me llegó ese audio y estaba en el estudio pensé: '¿Por qué no voy a poner a mi abuela en el tema si ella es la Motomami original? ' si por ella es todo esto".

¿Cuándo saldrá el disco de Rosalía?

El disco será lanzado el viernes 18 de marzo; sin embargo, el día de mañana se conocerá completo el tema "Hentai", del cual han sido publicados ya algunos segundos, y ha causado reacción por parte del público.

"El tema aún no ha salido completo y la sociedad ya lo está juzgando, Penélope Cruz me parece que mencionó, yo nunca me tomo en serio las críticas, porque muchas veces la gente no se entera de todo el proceso que implica lograr un tema".

La artista resaltó la importancia y el compromiso que tiene la comunidad LGBTTTI+ en la producción de este disco.

"Tiene mucha importancia esta comunidad porque además me siento parte de ella".

La artista aseguró que la elección de ritmos y temas que se encuentran en este disco se realizó sin prejuicios, pues no hay un género mejor que otro, recordando que incluso hay artistas que, cuando los escuchó por primera vez, no le gustaron, pero con el tiempo los fue entendiendo.

