Rompe la barrera del otro mundo con "Meet the Frasers"

Este próximo miércoles 18 de marzo (22:50 horas) se estrena la temporada de “Meet the Frasers” a través del canal E!, la serie que presenta un vistazo a la vida de Alexa y Matt Fraser, reconocido médium en Estados Unidos.

Sobre su talento para comunicarse con el más allá, Matt comentó en entrevista: “En mi familia este don está presente de generación en generación. Comenzó con mi abuela, que se lo pasó a mi madre y mi madre me lo dio a mí. Mucha gente le temía por ser psíquica y por conectar con la gente que se fue”.

Lejos del camino de lo común, este reality show muestra la vida cotidiana de la familia: “Aunque sí puedo escuchar los muertos, llevo una vida normal. Creo que eso le gustará a la gente”. Alexa comentó que el reality “Es muy interactivo, muy alocado”.

En ese sentido, el show muestra las relaciones familiares: “La mamá de Alexa quería que tuviéramos niños ya. Es difícil llevar la vida que otros quieren que lleves, al final del día somos Alexa y yo”. De la familia a la que llegó, Alexa comentó: “Son muy abiertos, y al mismo tiempo, muy amorosos. Pasamos por las cosas que pasan todas las familias”.

Matt señala que trabaja con su madre en lo profesional, sin dejar de lado la faceta personal: “Tenemos una dinámica cómoda en la familia, a veces es duro por el tiempo: Trabajar con la familia es complejo porque cuando termina el trabajo seguimos juntos en casa. Hay que aprender a poner límites y también respetar el tiempo de los otros. Eso es importante para llevar una buena vida”.

Nace una habilidad

El médium recordó cómo descubrió esa conexión con el más allá: “Tenía 3 o 4 años cuando me di cuenta. Fue por mi abuela, que falleció cuando tenía esa edad. Todos estaban lamentando su muerte, yo era el único que se estaba comunicando con ella. Al principio no me asustó, pero después hubo otras almas que se comunicaron: eso fue aterrador. Empezaron a llegar extraños, gente que había muerto: así comencé a conectar con el otro lado. Fui capaz de convertirme en un medio y cambiar mi vida, me di cuenta de que puedo usar este don para ayudar a la gente”.

Además de estrenar el show en Latinoamérica, Matt lanza este marzo un libro: “When Heaven Calls: Life Lessons”. En el programa se apreciará parte del proceso de edición: “Mi familia y yo fuimos a (la editorial) Simon & Schuster para cerrar el trato del libro: la gente verá lo que pasa en las oficinas. Mi madre fue a las citas y casi arruina el contrato, eso se verá”.

Sobre el contenido de la publicación, Matt adelantó: “El libro trata sobre cómo aprendí este don y los retos. Lo que la gente no sabe es que mi padre estaba fuera de mi vida, estuvo en la marina por 21 años. Él no estuvo en mi infancia porque estaba defendiendo al país, en ese tiempo no había Facetime ni nada de eso. Una manera de comunicarnos era por medio de cartas. Él nunca entendió mi habilidad, no experimentó verlo cuando era un niño. Eso lo descubrirán también en el libro. En cada capítulo hay aprendizajes para el día cotidiano de las personas. También cuento cómo surgió este show, cuento la adolescencia y el viaje hasta la serie, es básicamente es mi autobiografía”.

