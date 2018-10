Roger Waters será declarado visitante ilustre de Montevideo

El músico británico Roger Waters, exlíder de Pink Floyd y quien ofrecerá un espectáculo el próximo 3 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, será declarado visitante ilustre de la capital uruguaya un día antes por parte del intendente Daniel Martínez.

Así lo confirmó hoy a Efe el prosecretario general de la Intendencia, Christian Di Candia, quien dijo que para la comuna es "un orgullo y un placer" galardonar a una figura a la que catalogó como "una leyenda viva" y una "figura emblemática del rock mundial".

"La distinción de visitante ilustre se otorga a aquellas personalidades que desde el punto de vista político, cultural o deportivo generan un grado de atención y de importancia sublime para la capital", agregó.

Por otra parte, Di Candia también destacó la importancia de que, en los últimos años, Montevideo haya sido "una plaza atractiva" para varios artistas de renombre, teniendo en cuenta sus dimensiones.

Dentro de los mismos se puede destacar la presencia de Paul McCartney en 2012 y 2014 así como también la de los Rolling Stones en 2016.

La presentación de Waters en el Centenario es parte de la gira "Us + Them".

El show llegará tras la publicación, en 2017, de su más reciente disco de estudio en solitario, el conceptual "Is This the Life We Really Want?".

Además, está previsto que interprete canciones de trabajos de su etapa con Pink Floyd tan célebres como "The Dark Side of The Moon" (1973), "The Wall" (1979) y "Animals" (1977) y "Wish You Were Here" (1975).

JB