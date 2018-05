Rodolfo Valdés, el amigo que todos quieren

La teleserie “Educando a Nina” es uno de los proyectos actuales de TV Azteca donde se apuesta por una trama fresca y divertida donde dos mujeres idénticas, interpretadas por Cynthia Rodríguez, hacen de las suyas. La también cantante interpreta a “Mara” y a “Nina”, dos mujeres tan iguales físicamente, pero muy distintas una de la otra, pero en lo que coinciden ambas es en que tienen un amigo incondicional, “Patricio”, interpretado por Rodolfo Valdés, quien las quiere y las protege a costa de todo.

“Al final no sólo ‘Educando a Nina’ es una comedia y ya, es una historia en la que cada quien trata de buscar su camino, están los que tienen el poder, pero que mal ejercido, les pasa lo que les pasa, también están los que quieren luchar y salir adelante, y lo están haciendo de la manera correcta. En especial, mi personaje lo estoy disfrutando mucho, es gay y lo hago con todo el respeto y el lugar que se merece”.

Rodolfo destaca que es un personaje bien representado para que nadie se sienta ridiculizado, es el reto que se puso el actor al hacer este rol, no caer en la caricatura. “Es un personaje muy aceptado no solo por el público de la comunidad, también por gente muy joven y los niños, que me escriben y me dicen que les gustaría tener un amigo al lado como ‘Patricio’. Entonces, me siento dichoso de escuchar esas cosas, es un rol muy bonito, un reto para cualquier actor y me siento muy contento de que el resultado de mi trabajo es bueno”.

Cambios en el horizonte

Con respecto a lo que viene más adelante con su personaje, señala que éste tiene el deseo de adoptar y lograr su matrimonio. Entonces, esto estará viéndose en la trama, además de que seguirá sacando de embrollos y apuros a las gemelas “Mara” y “Nina”. “’Patricio’ es un personaje que humaniza a todos los que están alrededor de él, está buscando el bien de todos con los que se va encontrando en el camino, desea el bien tanto para ‘Mara’ como para ‘Nina’ y el papá que es ‘Manuel’, de alguna manera ´Patricio’ quiere organizarle la vida a todos dejándose él hasta el final”.

En cuanto a la trama, confiesa que este proyecto es fresco y distinto en comparación con lo que se ve actualmente en la televisión que tiene que ver con realidades donde se habla de inseguridad y crimen.

“Qué bueno que la gente se esté dando la oportunidad de ver la telenovela, porque mucho de lo que se transmite actualmente en la televisión tiene que ver con acción, narcotráfico o cosas muy fuertes, y ahora lo que hace falta es algo fresco, algo que nos permita sacar una sonrisa, que el público se olvide del resto del día, de los malos momentos y que puedan tener una hora del día en la que disfruten una comedia como esta que estamos haciendo con mucho cariño”.