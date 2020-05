Rocío Banquells será una madre de acero

Una de las producciones que se pusieron en pausa a causa de la crisis sanitaria es “La mexicana y el güero”, melodrama bajo las órdenes de Nicandro Díaz que tiene como protagonistas a Itatí Cantoral, Juan Soler y Luis Roberto Guzmán. Dicho proyecto tentativamente comenzará a filmarse a partir del 1 de junio, esperando salir al aire el próximo 3 de agosto a las 20:30 horas por Las Estrellas de Televisa.

La primera actriz y cantante Rocío Banquells también formará parte de esta telenovela, interpretará a “María Dolores”, una madre sobreprotectora y de moral rígida, que al enterarse que su único hijo “Sebastián” (Eleazar Gómez), pertenece a la diversidad, pone el grito en el cielo. Comparte en entrevista Rocío que este es su regreso a Televisa después de que en 2016 realizó la telenovela “Un camino hacia el destino”. Además, se siente muy contenta de compartir elenco con las primeras actrices Jacqueline Andere y Lorena Velázquez.

“Todo el mundo estamos parados, esperando a que esto se active, a que esta porquería (el coronavirus) se vaya de nuestro país y del planeta. Estamos en esta producción maravillosa, me enorgullece muchísimo trabajar por primera vez con Nicandro Díaz y toda su producción, la cual es una garantía para el público y para nosotros los actores. Hago una actuación especial, no estaré en toda la novela, pero es un personaje importante, va a dejar mucha polémica, su hijo único pertenece a la diversidad y cuando ella se da cuenta (todo cambia), porque va en contra de todo lo que ella ha vivido, se educó en escuela de mojas, es una mujer de abolengo de Guanajuato, no acepta fácilmente la orientación sexual de su hijo”.

Comparte que para ella este personaje es todo un reto, porque es completamente distinto a ella, Rocío es una abanderada de la diversidad y los derechos humanos, por lo que le refrenda a la comunidad gay su respeto. “Es un reto especial porque yo soy luchadora incansable de los derechos humanos de la comunidad, me siento muy orgullosa y agradecida con ellos porque mi carrera como cantante y como actriz está tan vigente gracias a la comunidad y no tengo palabras para agradecerles”.

Rocío espera que toda vez que pase la cuarentena, también reanudar la obra de teatro que inició con su hermana Sylvia Pasquel, llamada “Rosa de dos aromas”, con la cual a principios de años vino a Guadalajara, también quedaron pendientes varias presentaciones de su espectáculo “Ocrilú”, donde la acompañan varias “drag queens” mexicanas y también seguir con el espectáculo de “GranDiosas” que ya cumplió 10 años.

El Dato

¿De qué se trata?

“La mexicana y el güero” cuenta cómo “Andrea Ibarrola” (Itatí Cantoral), una estafadora profesional, se entera que “Tyler Somers” (Juan Soler), un millonario norteamericano, sufre la muerte de su madre adoptiva, quien en su lecho de muerte, le pide busque a su madre biológica en México.

“Andrea” usa esta información para tenderle una trampa; formando una familia falsa, haciéndole creer que es su verdadera familia mexicana, con la finalidad de quitarle su fortuna.

Esta obra está basada en la obra de Víctor Carrasco y Vicente Sabattini, ahora con una versión libre, bajo la pluma de Katy Fajer y la adaptación de Gerardo Luna.

Saber más

El elenco

En la producción también toman parte Irán Castillo, Gabriela Carrillo, Laura Vignatti, Nora Salinas, Pablo Valentín, Gaby Zamora, Patricio Castillo y Sabine Moussier, entre otros.

JL