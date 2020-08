Roberto Palazuelos asegura que ha visto ovnis en Tepoztlán

En una charla online, Roberto Palazuelos platicó sobre el encanto de Tepoztlán, donde en más de una ocasión ha visto ovnis.

El actor contó que en este lugar tiene una casa de descanso en la que se relaja y se llena de energía.

"Acabo de estar el domingo en Cerro de la Luz, subí el domingo, maravilloso, una energía brutal, y luego me tomé un baño de temazcal poderosísimo, me purifiqué impresionante. El Cerro de la Luz es uno de los más poderosos en Tepoztlán", dijo.

En la plática con el programa "En el baño", Palazuelos aseguró que este lugar, ubicado en el estado de Morelos, es un sitio con tanta magia, que seres de otros planetas lo visitan.

"Tepoztlán en un lugar maravilloso en donde yo vi un ovni en 1993 y decidí comprar un terreno ahí, tengo una casa en donde me gusta ir a desconectarme de todo".

Sobre el misticismo de este lugar, Roberto aseguró que en Tepoztlán existe una base subterránea ovni.

"La base está detrás de la montaña de Amatlán, ahí está la base, yo los he visto bajar, no fue una locura mía, había mucha gente conmigo que los vio, yo los he visto bajar", relató.

Incluso, explicó sobre el motivo por el que estos seres visitan este lugar.

"Ellos tienen una tecnología que cuando llegan a la tierra ellos abren un túnel y se bajan, es por eso que hay tantos ovnis en Tepoztlán, además hay otro factor poderoso, existe una energía muy poderosa dentro de las montañas porque tienen mucho cobre por dentro; es por eso que la gente de ahí se mantiene más joven; Tepoztlán es una parte de mi vida, siempre voy, estoy siempre en las montañas y en mi casa, casi nunca bajo al pueblo, pero me la paso allá arriba", enfatizó.

Si un ovni le propusiera abandonar la Tierra y subirse a una nave espacial, Roberto Palazuelos dijo que no aceptaría la invitación, pues le gusta tanto su planeta, que no podría irse.

"Amo tanto a la Tierra, amo tanto México, amo tanto a mi hijo que no me subo, mejor le digo al ovni: pérate tantito a que un día gobierne Quintana Roo y cambie todo lo que está mal y luego me voy".

Durante la charla también habló de su amor y vicio por el arte, así como su encanto por las obras de Leonora Carrington.

jb