Roban casa de Issa Vegas y la dejan sin ahorros ni joyas

La modelo fitness Issa Vegas sufrió de un robo en su casa y confiesa que las personas que realizaron el asalto ya habían entrado ya que fueron directamente al cuarto donde estaba su caja fuerte.

"Rompieron la caja fuerte, desmadraron obviamente todo el cuarto, se llevaron lo más valioso y también un saxofón que acababa de comprar hace una semana", dice en entrevista.

"No estoy segura pero sí sospecho que fue alguien que estuvo dentro de mi casa porque supieron a dónde ir y fueron directo ahí, tenemos varios cuartos y no fueron a buscar nada", señala.

Junto con su esposo, Vegas se encuentra en Monterrey, Nuevo León, mientras que en su casa en Querétaro se quedó la joven que la ayuda.

Explica que está ubicada en una zona segura; para su mala suerte al saber que estaría cinco días fuera además decidió llevar a sus perros a una pensión.

La modelo relató a El Universal que aproximadamente a las 18:00 horas tocaron la puerta de su casa diciendo que venían de Televisa y le llevaban un arreglo floral. Como la chica que le ayuda sabe que se dedica al medio del espectáculo les abrió.

"Al momento de que le dicen que tiene que firmar de entregado, al momento de bajar la cabeza para firmar la empujan y se mete el tipo, la amarra de brazos y piernas y le dice que no hable, que no grite ni haga nada".

"La tiran en el piso y ella escucha como se meten otros dos tipos, y éste se quedó con ella mientras otros dos subían a nuestra recámara, rompieron nuestra caja fuerte, se llevaron todos nuestros ahorros, mis joyas, de mi esposo".

El robo tardó aproximadamente ocho minutos y entre las joyas que se llevaron, detalla, estaban unas que su suegro le dejó cuando falleció.

Además, Issa supo desde el principio que algo sucedía ya que comparte que al tener una cámara en la puerta le llegan notificaciones por lo que vio que se estacionó una camioneta, de inmediato le marcó a la muchacha y cuando por fin le respondió estaba en pánico total.

Al estar fuera del estado, Issa y su esposo hablaron con un vecino quien les hizo el favor de ir a la casa a hacer las denuncias. La policía se tardó más de media hora en llegar.

"La policía habló con mi esposo quien estaba obviamente nervioso y le empezó a hablar y el de la policía horrible, súper despectivamente insultándolo, diciéndole que se calmara, que aquí él era la autoridad", sentencia.

"Nosotros dijimos '¿aparte que me acaban de asaltar la casa, que nos robaron todo, también tenemos que aguantar que el policía nos hable horrible?' ese fue el colmo de los colmos. Hasta nos cortó, no quiso seguir atendiendo la llamada porque nos decía que teníamos que hacer un inventario y le dijimos que estábamos en Monterrey que cómo quería que fuéramos en ese momento".

Ya con la denuncia municipal hecha, Issa explica que regresando a Querétaro continuarán con lo que siga, sin embargo reprueba la atención que recibió de las autoridades.

"Cada vez esto va de mal en pero, yo no sé qué ha cambiado pero no está padre vivir en una inseguridad así y sobre todo por lo menos si ya pasó que tengan por lo menos el tacto de hablarles a las personas que tuvieron el problema de una manera correcta, que sepan controlar la situación y hacer algo porque no puede ser que tengan personas tan incompetentes".

