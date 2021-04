Rinden tributo al rock tapatío

Jalisco ha sido semillero de músicos, cantantes y especialistas de la industria; en todos los géneros ha marcado pauta, pero el rock ha sido uno de los estilos consentidos por parte del público. Y si bien el género ahora mismo no goza de la vigencia que décadas atrás tenía, eso no ha significado que los artistas consagrados no sigan desarrollando sus propuestas sonoras para seguir preservando su gran trayectoria.

Y en tributo al legado de todos estos rockeros locales que sigue permeando en la memoria colectiva, es que Rock Mall, el centro comercial que está junto a Hard Rock Hotel, ha desarrollado la exposición "Tributo al rock tapatío", la cual tiene hoy viernes su inauguración de manera privada de 19:30 a 23:00 en las inmediaciones del lugar, donde se contará con la participación de varios de estos músicos que pertenecen a distintas generaciones, entre ellos: Sara Valenzuela, Abraham Calleros, Carmín, Sheila Ríos, Plástiko, Machingón y Chiquis Amaro, entre otros.

Cuenta en entrevista, Verónica Bernal, organizadora de la exhibición y quien además es gerente de Rock Mall, que la muestra abarca alrededor de 40 piezas, cada músico mandó la fotografía que más le gustó de sí mismo junto con una reseña sobre su trayectoria.

Verónica Bernal, organizadora de la muestra y gerente de Rock Mall, vio una oportunidad importante para honrar a los rockeros de Guadalajara ahora que no hay shows presenciales por motivos de la pandemia. EL INFORMADOR/G. Gallo

Durante la inauguración se montará un set por si alguno o varios de los músicos invitados se animan a echarse un palomazo. "Tengo la idea de que sea como una fiesta en casa, como cuando entrada la noche no falte quién cante o toque la guitarra".

El público tendrá acceso a la exposición de manera gratuita a partir del sábado 17 de abril. Los horarios son de 09:00 de la mañana a 00:00 de la noche.

"Esta es una exposición totalmente nueva, es un tributo a la música de los rockeros de Guadalajara. Soy fan del rock tapatío y especialmente en estos tiempos donde ha habido tan poca actividad para ellos, tuve añoranza de verlos y escucharlos y me di a la tarea de hacer una galería en el centro comercial para dedicarles este tributo en forma de fotografías que ellos mismos escogieron y me enviaron y que se ampliaron. Entonces, lo que aquí vamos a ver son sus fotos favoritas".

Está exposición servirá para que la audiencia conozca de todos los logros que han tenido estos artistas, pues se les conoce como leyendas del rock, pero no tienen todo el contexto de su obra, por ejemplo que son productores de otros artistas y que han ganado Grammys, entre otros reconocimientos. EL INFORMADOR/G. Gallo

Recuerda además Verónica que la idea es que la exposición sea permanente, no tiene una fecha límite para irse, por el contrario, el plan es seguirla ampliando con más fotografías de más músicos.

El público podrá ver en la exhibición permanente a emblemáticas figuras como Galo Ochoa, Fede Ramos, El Personal, Richie Arreola de Belanova, Carmín, La Fachada de Piedra, Rostros Ocultos, 39.4, Chiquis Amaro, Alex Pérez mejor conocido como "Orko", Kenny de los Eléctricos, Sheila Ríos, Ricardo Ocha y más.

También están personalidades como el DJ César Cosío, el ingeniero de sonido Sergio Naranjo y el crítico Enrique Blanc, entre otros.

Se planea que en adelante en el mall se realicen otras actividades en relación con la música y la cultura. "El rock no se hace viejo, se hace clásico y los que lo queremos de verdad, es que es para toda la vida", finaliza, Verónica.