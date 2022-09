La noticia de que Rihanna será parte del show del Medio Tiempo del Super Bowl causó conmoción a nivel internacional, porque este evento marcaría su regreso a los escenarios musicales. Rihanna, que desde el 2016 que lanzó su último disco “ANTI”, -uno de los más exitosos de su carrera-, dejó de hacer música y el público siempre se ha preguntado por qué dejó esto de lado.

Hace seis años que Rihanna no publica material propio, ha hecho algunas colaboraciones que solo son participaciones especiales, pero la música ya no es en este momento algo fundamental en su carrera, aunque para su público sí. Sin embargo, no ha estado tan alejada del tema, porque ha sido la mente creativa de sus desfiles de moda a través de su firma de lencería “Savage X Fenti” donde ha hecho participaciones musicales.

Aunque no hay una versión oficial al respecto de por qué se dio un respiro en la música, se ha difundido que Rihanna buscó nuevas maneras de desarrollarse profesionalmente y el mercado de la moda se le abrió por completo, incursionó con su línea de belleza con maquillaje, labiales y demás productos y de pronto ya estaba diseñando lencería y ropa deportiva para cuerpos diversos y personas que no se sentían representadas en la publicidad hegemónica.

Además, Rihanna acaba de convertirse en madre, viviendo esta experiencia de manera muy personal, por lo que puede ser otro de los motivos por los que le puso pausa a la música, para vivir una vida más relajada. Sin embargo, tras el anuncio de que será la gran estrella del Medio Tiempo, el público vuelve a tener la esperanza de que Rihanna regrese de nueva cuenta a los escenarios musicales.

FS