Después de haberse negado por muchos años tras acusaciones de racismo, este domingo la artista de pop estadounidense, Rihanna, confirmó que participará en el show de medio tiempo del Super Bowl, el cual está programado para el siguiente 12 de febrero del 2023 en Arizona.

La noticia ha impactado a sus fanáticos y a los medio por igual, pues a pesar de haber sido invitada en reiteradas ocasiones al evento, Rihanna se había negado por considerar que el evento más importante de la NFL está marcado por el racismo. No obstante, tras compartir la imagen de su mano sosteniendo el balón oficial de fútbol americano, hizo realidad lo que por años se le había pedido.

Rihanna es conocida, entre otras cosas, por sus mayores éxitos tales como 'Umbrella', 'Don't stop the music', y 'Love the way you lie'.

FS