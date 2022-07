Ricky Martin: "Fui víctima de la mentira"

Luego de vivir las semanas más polémicas de su carrera tras recibir una orden de restricción y una denuncia por violencia doméstica, ambas solicitadas por su sobrino de 21 años, el cantante Ricky Martin puede respirar en paz.

Y es que ayer un tribunal de Puerto Rico archivó la orden de restricción emitida contra Ricky, lo que significa que el caso fue cerrado, señaló un portavoz judicial.

“El peticionario —el sobrino del cantante—desistió voluntariamente, por lo que el caso fue archivado y no quedan procedimientos posteriores”, comentó el vocero, quien no estaba autorizado a ser identificado bajo las normas del tribunal.

Cabe recordar que un juez emitió a principios de julio una orden de restricción contra el cantante puertorriqueño. La orden se presentó bajo la ley de violencia doméstica de Puerto Rico, pero en ese momento la policía no proporcionó más detalles, incluyendo quién la había solicitado.

Sin embargo, fue Eric Martin, hermano de Ricky, quien dio a conocer que fue su sobrino —hijo de su hermana Vanessa— quien interpuso la demanda, en la que acusaba al intérprete de “María” de haber sostenido una relación con él y acosarlo una vez que este idilio terminó.

En una vista virtual celebrada ayer por la mañana, la abogada del sobrino, Jessica Bernal, solicitó que se dejara sin efecto la orden de protección emitida el 2 de julio, por lo que el caso quedó archivado.

Cabe recordar que Martin dijo recientemente en un tuit que la orden se basó en acusaciones “completamente falsas” y que enfrentaría el proceso “con la responsabilidad que me caracteriza”. La audiencia de revisión del caso se desarrolló ayer por la mañana a puerta cerrada y las partes participaron de forma virtual.

“Tal como lo anticipamos, la orden de protección temporal no fue extendida por la corte”, dijo el equipo legal de Martin en un comunicado.

“Esto nunca fue nada más que un individuo con problemas que hizo acusaciones falsas sin absolutamente nada que las corrobore. Estamos contentos de que nuestro cliente vio que se hizo justicia y ahora puede seguir adelante con su vida y su carrera”, agregó. El equipo legal de Martin también aclaró en un comunicado que gran parte de la cobertura mediática sobre el caso fue errónea: “Hubo muchos titulares sensacionalistas sobre este asunto que simplemente no correspondían de ninguna manera con los hechos”, dijeron los abogados del artista.

“Este siempre fue un asunto puramente civil y, como acaba de concluir el tribunal, no fue más que reclamos desafortunados de un ciudadano”.

Las primeras palabras de Ricky

Tras conocerse la decisión del tribunal, Ricky Martin publicó en sus cuentas de Twitter e Instagram un breve mensaje en inglés “Truth prevails” (“La verdad prevalece”) junto a una imagen del comunicado de su equipo legal informando de la decisión judicial.

El equipo del cantante también publicó un video en la cuenta de Instagram de su relacionista pública (@helgagarciapr) en el que declaró: “Tengo casi cuatro décadas trabajando en los escenarios, en el ojo público y nunca había tenido que lidiar con algo tan doloroso como lo que he vivido en las últimas dos semanas. Fui víctima de la mentira… Desafortunadamente, el ataque vino de un miembro de la familia que tristemente está lidiando con problemas mentales, que lo único que le deseo es lo mejor, que encuentre la luz. No me pude defender antes porque hay un proceso que yo tenía que seguir donde se me exigía estar en silencio hasta yo poder desahogarme frente a un juez y así fue”.

Agregó: “La mentira hace mucho daño. Me hizo mucho daño a mí, a mis hijos, a mi esposo, a mis padres, a todos mis familiares... Hoy me toca sanar porque estoy muy dolido. Voy a encontrar calma y el silencio necesario para volver a ver la luz al final del camino como siempre lo hice”.

“Muchas gracias a mis fans incondicionales que siempre me enviaron mensajes de amor, mensajes positivos. Insisto, hay un Dios que premia a aquel que se enfoca y vive de la verdad. Mucho amor”, concluyó con la voz entrecortada.

Ricky Martin se presentará hoy y mañana en un concierto junto a la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles en el emblemático Hollywood Bowl.