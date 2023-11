Ricardo O'Farrill rompe el silencio y confiesa motivos de su brote maníaco

En abril, Ricardo O'Farrill lanzó una serie de acusaciones contra figuras del stand up mexicano. Daniel Sosa y Mau Nieto fueron los primeros involucrados, pues los acusó de drogar a mujeres, infidelidad y presuntas amenazas de muerte.

El escándalo ocurrió en la boda de Nieto con Carla Fernández, cuando al comediante se le negó la entrada por presentarse en un estado "inconveniente". Poco a poco, y de la boca de "Richie", han salido a la luz más detalles sobre lo que ocurrió en aquella ocasión.

En una entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado, O'Farrill habló por primera vez de los motivos que detonaron la pelea con quienes eran sus amigos.

Ahí reveló que el brote maníaco-depresivo que vivió en el altercado fue producto del mal uso de los medicamentos recetados por su psiquiatra.

"Lo que me comentan que disparó mi brote maníaco-depresivo fue el uso de Venlafaxina, medicamento recetado por mi expsiquiatra. Si eres bipolar y eres propenso a un brote, la Venlafaxina lo dispara. Yo no sabía, ni mi pobre expsiquiatra", dijo.

Otros factores que intervinieron en la crisis y el deterioro de la salud mental de "Richie" fueron el abuso de alcohol y drogas.

"Vivía pisando el acelerador a fondo y entonces mis consumos eran mucho en todo: mucho alcohol, mucha marihuana, nunca cocaína, no la he probado. Tú vas a mi casa y está super cargada, tengo muchas cosas, ahora la veo y digo 'quiubole con tú vida'", mencionó.

De acuerdo con Ricardo O'Farrill, el pleito contra los standuperos comenzó antes de la boda de Nieto, cuando había ingresado a una clínica para controlar su ingesta de alcohol.

"Consumo esporádico de hongos, consumo de la marihuana y la depresión que llevaba cargando desde años. Esos fueron los factores que se sumaron y provocaron mi brote maníaco depresivo", explicó a Rosado.

Ricardo O'Farrill aseguró que aquel momento no tenía en claro que padecía bipolaridad y, por lo tanto, no media los alcances del trastorno. Sin embargo, en la tornamesa de la ceremonia, estalló contra Sosa por un altercado durante la grabación de un show.

"Yo provoqué a Daniel Sosa. No hubo golpes en ningún momento, somos comediantes y no nos sabemos pelear. Lo que sucedió es que días atrás, en una grabación de un show de stand up, Daniel no se había callado en todo el show", aclaró.

El standupero mexicano afirmó que la actitud de Sosa lo irritó. "Yo estaba en la parte de atrás con mi mamá y mi hermana, y se disgustaron (…) Cuando estaba en la boda, Daniel me intenta saludar y me volteé y le dije: 'la próxima vez que vayas a un show de stand up, cállate la pu** boca porque no me dejaste oír ni a mi mamá ni a mi hermana ni a mí'".

Ahí fue cuando Sosa le gritó "dile a tu mamá que morgue", frase que interpretó como una amenaza de muerte y en seguida fue expulsado de la fiesta.

"Me rompió el corazón que nadie saliera, que nadie me defendiera, que fuera el apestado de la boda. Me fui enojado y tuiteé 'Daniel Sosa me amenazó de muerte'. Luego no paré de hacer lives", recordó.

