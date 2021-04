Ricardo Arjona está “Hecho a la Antigua”

Siempre inquieto, siempre rompiendo esquemas. Ricardo Arjona es un artista que constantemente busca desafíos para liberar su fuerza creativa, y el más reciente lo lleva a explorar un formato que se ha puesto de moda: El concierto en Live Streaming. Pero el cantante adelanta que el show no será “uno más” de los que se han hecho de este tipo. La intención es ofrecer a los espectadores una experiencia de calidad única e irrepetible.

El concierto llevará por nombre “Hecho a la Antigua” y se presentará vía digital este 10 de abril en punto de las 20:00 horas. Para el show, el intérprete se desplazará a su ciudad natal, Antigua Guatemala, donde recreará un ambiente mágico, utilizando cinco mil velas, que vestirán de forma etérea las canciones del intérprete, quien promete recorrer sus principales éxitos sonoros a lo largo de la velada.

Arjona estará acompañado por un equipo de 80 personas, entre músicos, ingenieros y técnicos de producción. Todos los detalles se han cuidado para que los fans del artista experimenten un show que promete la excelencia, como lo adelanta el propio artista en entrevista exclusiva con EL INFORMADOR:

- ¿Por qué esperar hasta ahora para hacer un Live Streaming?

- Hacer un Live Streaming ya tiene nombre, ya se dijo qué es un Live Streaming. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es un asunto que todavía no tiene nombre, esto no debe sonar arrogante ni mucho menos, es que salirse del formato es la parte más importante de la emoción. El formato grandote de los shows gigantes para estadios, es el formato grandote para los shows gigantes para estadios; o el formato pequeñito este, es el formato pequeñito para este tipo de situación.

- ¿Cómo te ves tú en este formato?

- La idea es que éste que está de este lado es muy malo para aguantar un show en televisión, me cuesta mucho trabajo, necesito otras cosas, yo puedo contar con dos dedos los conciertos que vi en una pantalla que me golpearon, es más, creo que estoy exagerando, uno fue el único que me ha golpeado.

- ¿Cómo comenzó la idea y cuánta gente se necesita para realizar este concepto?

- En el afán de intentar hacer algo fuera de lo normal, nos llevó a una producción que empezó con que íbamos a viajar a Guatemala seis personas, terminamos viajando 40.

- Hemos visto que en el ensayo la atmósfera del show está arropada por una gran cantidad de velas, platícanos de esto.

- Cuando nosotros decidimos que no iban a haber luces artificiales, sino que iban a haber cinco mil velas. Necesitamos gente de velas, la gente de velas por suerte la encontramos en Antigua; mucha gente entre músicos, técnicos, gente de video y demás, mucha gente, muchísima.

- ¿Cómo diferencias este streaming con tus conciertos anteriores que han sido espectaculares?

- Sí a mí me preguntan qué tiene este concierto que no tenga otro concierto de los que hice en mi vida, es muy fácil de responder; es que este concierto es el concierto que nunca voy a volver a hacer, o sea, yo nunca voy a volver a estar en una ruina histórica con cinco mil velas, sin luces artificiales y con 30 músicos cantando.

- ¿Cómo te estás preparando para este concierto?

- Yo suelo encerrarme un mes para preparar una gira de un concierto, he hablado un montón de veces de que ese mes es uno de los meses más terribles que paso, sufro ¿no?, me entretiene mucho, me emociona mucho, pero lo sufro porque estoy demasiado intenso, sé que ese mes vale la pena porque voy a estar dos años de gira y vamos a hacer 130 conciertos y estoy construyendo mi casa aquí para decir un poco lo mismo, sólo que vamos a tener nada más un concierto, pero siento que vale la pena ¿no?

- A estas alturas de tu carrera ¿qué sentimiento te genera este concierto?

- Estoy muy nervioso porque en este tipo de cosas es todo incierto, tengo un equipo extraordinario pero es todo incierto ¿no? O sea, estamos 200% preparados pero hay esa dosis de incertidumbre que es tan interesante que te da esa cosquillita en la panza, que está ahí desde el proceso de cómo carajo escojo las canciones; así que aquí estoy volviéndome un poquito loco con esto, pero yo sé que va a valer la pena, va a valer la pena.

TOMA NOTA

Adquiere tus boletos

Este concierto se llevará a cabo en Antigua, Guatemala el día 10 de abril vía Live Streaming. Los boletos están disponibles en https://www.cinepolisklic.com/pelicula/ricardo-arjona-hecho-a-la-antigua#/ck-login

Encuentra más información en https://hechoalaantigua.com/

JL