Revelan horarios para el Corona Capital 2019

La décima edición del Corona Capital traerá a artistas comos The Strokes, Keane, Billie Elish, Interpol y Two Door Cinema Club, entre otros.

La tarde de este lunes, organizadores revelaron los horarios de los dos días de festival que se llevará a cabo el 16 y 17 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

En el primer día, el cantante estadounidense Matthew Houck abrirá el escenario Corona Light con su proyecto Phosphorescent y a las 14: 40 Sales tendrá su participación en el Levi's.

The Japanese House, Weezer, Two Door Cinema Club, Nick Murphy F.K.A Chet Faker y The Strokes cerrarán el primer día de actividades.

El domingo 17, los abridores serán The Front Bottoms en el escenario principal. Interpol será la banda encargada de cerrar el décimo aniversario del Corona Capital 2019.