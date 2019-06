Revelan cartel por días para el Corona Capital 2019

Los promotores del festival Corona Capital revelaron este miércoles el cartel por días para su décima edición.

Para la primera fecha que será el sábado 16 de noviembre, The Strokes, Weeze, Franz Ferdinand, Nick Murphy y Chet Faker lideran el día.

Two Door Cinema Club, Travis, The B- 52S, Cat Power, Tycho, Dirty Proyectors, Poolside, Phantogram, King Princess, Miami Horror completan el line up.

El domingo 17 de noviembre la cantante estadounidense Billie Elish, Interpol, Keane y Flume encabezan el festival.

Years & years, Sofi Tukker, Bloc Party, Polo & Pan, y más completan el día.

La preventa de boletos Citibanamex comenzó este miércoles y se encuentran en la fase 3 a un precio de dos mil 798 pesos en abonos general.

