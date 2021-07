"Respect: la historia de Aretha Franklin" alista su estreno en México

Será el 9 de septiembre cuando “Respect: la historia de Aretha Franklin” llegue a la cartelera del cine en México, y con los primeros avances en las redes sociales.

Este filme narra el viaje de la llamada “Reina del Soul”, Aretha Franklin, quien en este proyecto es interpretada por Jennifer Hudson (Cats, Dreamgirls). La historia comienza desde sus inicios en el coro de la iglesia de su padre, hasta el estrellato internacional.

Aretha Franklin: ¿Quién interpretará a la "Reina del Soul"?

Elegida personalmente por Aretha Franklin para interpretarla en su cinta biográfica, Jennifer Hudson cuenta la trayectoria de Aretha Franklin para encontrar su voz en medio del turbulento paisaje político y social de Estados Unidos en 1960.

Así mismo muestra la historia real sobre cómo Franklin logró posicionar 100 sencillos en los Billboard y ganar 18 Premios Grammy, además de convertirse en la primera mujer en ser incluida en el Rock and Roll Hall of Fame. La trama también narra la reinvención de la cantante con el tema “Respect” de Otis Redding y cómo un himno feminista la transformó en un ícono de los derechos civiles y movimientos en favor de las mujeres.

Su impacto cultural se sintió a lo largo de su carrera, desde su interpretación en el funeral de Martin Luther King hasta tres inauguraciones presidenciales. Además de “Respect”, entre sus innumerables hits se encuentran: (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, Do Right Woman-Do Right Man, y Think, mismas que fueron aclamadas en el mundo y serán presentadas en la cinta cinematográfica.

La película es dirigida por Liesl Tommy, aclamada directora y la primera mujer afroamericana nominada a un Premio Tony por Mejor Dirección, además de tener en el guion a Tracey Scott Wilson, en producción a Scott Bernstein y Harvey Mason Jr, y en la producción ejecutiva a Stacy Sher, Sue Baden-Powell, Aaron L. Gilbert y Jason Cloth.

El elenco principal está conformado por Jennifer Hudson, Forest Whitaker, Marlon Wayans, Audra McDonald, Marc Maron, Tituss Burgess, Saycon Sengbloh, Hailey Kilgore, Tate Donovan, Heather Headley, Skye Dakota Turner y Mary J. Blige.

