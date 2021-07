James Gunn redime a los antihéroes

A James Gunn le ha ido muy bien en el cine de superhéroes y antihéroes y este 5 de agosto -justo el día de su cumpleaños- estrenará en México “Escuadrón Suicida 2”. El originario de San Luis, Misuri, en entrevista se declara un gran admirador de las películas de Hong Kong de la década de 1990, “mucho de lo que hago se basa realmente en tratar de interpretar esas películas para una audiencia occidental de hoy, aunque en realidad ya no es sólo occidental. La gente ve estas películas en todo el mundo y tengo muchos admiradores geniales en Asia”.

Y es gracias a ese apego por el estilo de las cintas de Hong Kong de los 90 que en “Escuadrón Suicida 2” vemos una danza perfectamente alineada entre la violencia y la risa: “Podemos usar el humor, podemos usar la acción, podemos usar la emoción, podemos usar cualquier cosa. ¿Por qué reprimirse? La vida es una mezcla de géneros, ¿verdad? ¿Por qué una película no puede abarcar los diferentes tipos de sentimientos que tenemos?”, explica.

Sobre la elección de los personajes que veremos en esta entrega, comparte que fue algo aleatorio y en el proceso se puso en la mente de “Amanda Waller” -agente de alto rango que comanda al “Escuadrón Suicida”-: “Elegí perdedores del ‘establo’ de antihéroes de DC y los humanicé, como es el caso de ‘Polka-Dot Man’. Se trató de poder tomar personajes de nuestra juventud, cuando leíamos cómics y me dije: ‘Humanicemos a ‘Polka-Dot Man’ tanto como sea posible’… Aquí hay un tipo que tanto en los cómics como en el mundo real la gente piensa en él como un perdedor, piensan que su poder es estúpido, pero a lo largo de la película aprendemos que tiene la historia más oscura de todos los diferentes héroes. Entonces, realmente se trata de tomar cosas que son sosas y agregarles algo de profundidad… Creo que eso es lo que me atrae de los antihéroes que han sido olvidados. Siento pena por ellos en algún nivel. Lo siento por ‘Javelin’ y ‘Polka-Dot Man’ y ‘Weasel’”.

Cabe señalar que algunos directores anteponen la historia a los personajes, pero con James el equilibrio es fundamental, por lo que al preguntarle: ¿Qué es lo primero para ti? Sin dudarlo responde “ambos”: “Cuando hablé por primera vez con los chicos de DC sobre esta película, dije: ‘Si hago ‘The Suicide Squad’, ¿a quién tengo que eliminar?’. Y ellos dijeron: ‘A nadie’. Señalaron que podía quedarme con todos, con algunos o con ninguno. ‘Todo lo que quieras hacer está bien. Si quieres una alineación completamente nueva de antihéroes, está bien’. En ese momento supe que realmente quería usar a ‘Harley’, ella es uno de mis personajes favoritos en los cómics y pensé que podía hacer justicia a su voz y realmente darle lo que se merece como personaje. Hice esta historia general que no tiene mucho que ver con los personajes inicialmente, pero a medida que éstos aparecen, comienzan a cambiar lo que es la historia. ‘Harley’ es una maníaca, por lo que transforma esta historia en direcciones diferentes a las que habría ido sin ella. ‘Ratcatcher 2’ es un personaje que probablemente sea uno de los pocos verdaderamente bondadosos de la película, y cambia mucho las cosas debido a quién es. Y luego ‘Bloodsport’ cambia las cosas debido a su relación con ella. Entonces, encuentro que es un vaivén, es la historia y son los personajes y se afectan entre sí. Es un equilibrio”.

Un set divertido

Un detalle que caracteriza a los equipos de trabajo de Gunn es el entorno relajado dentro del set, el cual es descrito como divertido, casi como una familia, pero: ¿Cómo crea esa energía cuando está trabajando?

“No creo que sea algo necesariamente intencional. Muchas veces los directores jóvenes me preguntan: ‘¿Qué sugieres que haga si quiero ser director?’ Una de las primeras cosas que les digo es que tomen clases de actuación, aprendan a hablar el lenguaje de los actores, porque eso es parte de lo que es la dirección. Otra parte de la dirección es asegurarse de que todos estén en la misma página. A veces ves una película en la que los diferentes departamentos parecen estar aprovechando diferentes cerebros. Por ejemplo, el vestuario nunca ha hablado de lo que están haciendo con el departamento de maquillaje, que nunca ha hablado de lo que está pasando con el área de diseño de producción... Quiero estar seguro de que todos estén involucrados y trabajando juntos. No se trata de hacerlo más divertido en el set ni nada de eso, sólo se trata de hacer una mejor película.

Entonces, si John Cena sabe lo que pasa por la mente del diseñador de vestuario, entonces todos estamos trabajando en la misma película. Todos entendemos el tono de la película. Eso sólo lo convierte en una mejor película. Creo que es simplemente invitar a todos. Les permito ser parte del proceso creativo; escucho sus ideas, que no siempre tomo, la mayoría de las veces probablemente no las tomo, pero sí los escucho y considero. Eso atrae a todos”.

Sobre el proceso de casting de esta película, James comparte que de antemano sabía que para esta entrega volvería a trabajar con Margot Robbie, Viola Davis, Jai Courtney, Joel Kinnaman… “Luego, con la gente nueva, creo que hicimos un trabajo increíble al elegir esos personajes. Escribí el papel de ‘Polka-Dot Man’ para David Dastmalchian; el de ‘Bloodsport’ para Idris; y el de ‘Weasel’ para mi hermano Sean. Entonces, esas personas estaban en mi mente desde el principio. Para todos los demás, sólo se trataba de encontrar al personaje y tratar de elegir a la persona adecuada. Ahora, alguien como Nathan o Michael Rooker, son mis amigos, están en todas mis películas, así que los incluí”, finaliza.

EN EL SET. (Al centro) el actor Idris Elba y el guionista / director James Gunn durante el rodaje. CORTESÍA/ WARNER BROS

Una cintade guerra

Antes de comenzar el rodaje, James Gunn había señalado que quería presentar “The Suicide Squad 2” como una película de guerra, idea que en algún sentido está presente: “‘The Suicide Squad’ está obviamente inspirada en ‘The Dirty Dozen’. Me encantaba ese tipo de películas cuando era niño. Me encantó ‘Where Eagles Dare’ y ‘Kelly's Heroes’; esas películas eran un género diferente que ya no existe. Los cómics de John Ostrander -creador de ‘Suicide Squad’-eran realmente similares. Se trataba de estos superhéroes desechables. Nadie va a elegir a ‘Harley Quinn’ porque creen que es la persona más peligrosa del mundo. Ella no lo es. La están eligiendo porque es desechable para ellos. Y entonces están poniendo a estos personajes en esta misión donde pueden ser asesinados. Lo que estaba en juego era algo que realmente me atraía. Así que creo que en realidad se trataba de ir creando esa historia con estos soldados tristes. Eso me atrajo desde el principio”.

"La vida es una mezcla de géneros, ¿verdad? ¿Por qué una película no puede abarcar los diferentes tipos de sentimientos que tenemos?"

- James Gunn, director.

