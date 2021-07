Gael García Bernal lidera los cines de EE.UU. con "Old"

"Old", la última película de M. Night Shyamalan, lideró este fin de semana la taquilla de cines en Estados Unidos y Canadá, donde la bajada de público respecto a las últimas semanas recordó los malos tiempos de la pandemia.

La cinta, protagonizada por el mexicano Gael García Bernal junto a Vicky Krieps, Rufus Sewell y Thomasin McKenzie, se situó en primera posición con 16.5 millones de dólares recaudados, muy lejos de los más de 30 que consiguió el estreno "Space Jam: A New Legacy" la semana pasada.

Además, "Snake Eyes", una nueva versión de la franquicia G.I. Joe, debutó en segunda posición con 13,3 millones de dólares.

Según el portal especializado Box Office Mojo, el miedo por la variante delta del coronavirus y la falta de grandes estrenos han propiciado esta caída de público, junto al hecho de que la mayoría de películas en cartelera también están disponibles en las plataformas televisivas.

Así "Black Widow", que hace dos semanas marcó el mejor estreno en EE.UU. desde 2019 con 80 millones de dólares, ingresó solo 11 millones en su tercera semana.

La película de Marvel está disponible en Disney+ por un coste adicional de 30 dólares.

La misma circunstancia se da con "Space Jam: A New Legacy", aunque disponible sin cargo extra, que en una semana ha pasado de los 30 millones de dólares que consiguió en su debut a la cuarta posición con 9,5 millones.

Finalmente, la novena entrega de "Fast & Furious" (abreviada como "F9") bajó al quinto peldaño, con 4,7 millones de recaudación en su quinta semana en taquilla.

A nivel mundial, "F9" se mantiene como el filme más taquillero del mundo desde que comenzó la pandemia del coronavirus, con 600 millones de dólares, unos números que no se repetían desde "Star Wars: The Rise of Skywalker" en la navidades de 2019.



AF