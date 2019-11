René Strickler, en equilibrio familiar

Recuperar la esencia familiar que ha caracterizado al melodrama latino es una prioridad para el actor René Strickler, quien sin dudarlo se sumó al elenco de “Soltero con hijas”, la nueva telenovela impulsada por el productor Juan Osorio, en la que los valores y el amor son los pilares de esta historia protagonizada también por Gabriel Soto.

René Strickler, quien da vida a “Juventino”, señala que este personaje deja en claro la visión de Televisa por apostar por personajes que dejan atrás los clichés de los villanos y los buenos, pues la trama resalta situaciones de la vida cotidiana a las que cualquier padre de familia se enfrenta.

“Es una gran historia blanca en la que todos los personajes tienen muchas cosas por contar. Como personajes todos tenemos lo oscuro y lo blanco, ese yin-yang, y ‘Juventino’ es una persona totalmente volcada a su familia, ama sobre todas las cosas a su esposa, hijos y hasta su suegra”.

René destaca la vitalidad que siente con “Juventino”, un amoroso padre de familia que, en compañía de su esposa “Gabriela” (Mayrín Villanueva), se esmera por ofrecer un hogar tranquilo y apoyar a su pareja ante cualquier circunstancia personal y laboral.

“Como ama tanto, Juventino es una persona que acepta un montón de cosas, desde los gritos de la esposa, recibe órdenes, lo traen para arriba y para abajo no solo en su casa, también en el trabajo donde es su jefa. ‘Gabriela’ es muy autoritaria, muy firme, pero ‘Juventino’, por el amor que le tiene acepta muchas cosas, aunque eso cambiará conforme avanza la historia”.

El actor agradece el gran recibimiento que “Soltero con hijas” ha tenido en la audiencia mexicana, que ha posicionado a esta historia en el top de popularidad a menos de dos semanas de su estreno en horario estelar nocturno a las 20:30 horas de lunes a viernes por el Canal de Las Estrellas.

“Yo me veo reflejado en esta historia como un papá cariñoso. A veces como papá no te das cuenta de los problemas que hay en tu casa, somos los últimos en enterarnos porque el amor nos ciega y a veces no analizamos e investigamos más sobre en lo que andan metidos nuestros hijos. Esta historia refleja situaciones que se dan en la vida cotidiana”, explica René Strickler.

Añade que uno de los principales ejes de “Soltero sin hijos” es visualizar la aportación que cada padre o madre de familia brinda a su respectivo hogar y sociedad desde las posibilidades personales y laborales: “También vemos que hay muchos papás que están al cuidado de su casa y sacan adelante a sus familias, pero también hacemos un homenaje a las mujeres, a su lucha y a los puestos que ocupan, que cada vez ya tienen cargos más importantes”.

“Soltero con hijas”, bajo la producción de Juan Osorio, de lunes a viernes, 20:30 horas por el Canal de Las Estrellas.