Reik celebra 15 años de trayectoria en España

La banda mexicana Reik festejó sus 15 años de trayectoria artística con un concierto en España, en la Sala Riviera de Madrid ante cientos de fans.

"We only have tonight", fue la canción con la que abrieron el concierto; "Noviembre sin ti", "Voy a olvidarte" e "Inolvidable", sin embargo, el tema que hizo mágica la noche, fue Cielito lindo; la agrupación DVICIO acompañó a los mexicanos con algunas canciones.

"Qué emoción ver a tanta gente una vez más. Gracias Madrid por estar con nosotros siempre. Vamos a aprovechar este show para celebrar a nuestro México. Muchísimas gracias por esta noche que nos regalaron, no se van a deshacer de nosotros", expresó el vocalista, Jesús Navarro.

