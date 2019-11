Regina Blandón consiente a sus fans en Instagram

Regina Blandón consintió a sus fans de Instagram al compartir una fotografía en bikini. En la instantánea, la actriz de 29 años posa sonriente frente al océano. La intérprete disfruta de Zipolite, playa ubicada en el estado de Oaxaca, donde, de acuerdo a su opinión, se disfruta del mar y del mezcal.

Los seguidores de la actriz le expresaron su cariño, algunos haciendo referencia a su recordado personaje de Vivi en la "Familia P. Luche". "No me importa q no seas una niña normal, así te amo", le respondieron.

Varios cibernautas se escandalizaron porque pensaron que Regina Blandón mostraba una prueba de embarazo, pero en realidad se trata de un cigarro portátil. "Creo que no fui la única que pensó que era una prueba de embarazo asustas, mi cielaaa". "Pensé que era una prueba de embarazo", se lee entre los múltiples comentarios que cuestionan el posible embarazo de la actriz.

Recientemente, una de las protagonistas de la película "Mirreyes vs Godínez" dio de qué hablar por una fotografía en la que presume de una minicintura. Blandón también se llevó los halagos de sus fans en un video en el que aparece con un ajustado vestido con escote en la espalda.

JM