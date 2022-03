Red en Disney+: El nuevo filme de Pixar para representar la pubertad

Hablar del paso de la niñez a la adolescencia puede ser complicado en muchas familias, por ello la nueva película de Pixar, "Red", decidió abordar ese tema para transmitir un mensaje de aprendizaje, así lo comenta Domee Shi, la directora del filme animado, quien espera que ayude a muchos niños a superar la difícil etapa.

"Creo que abordamos en la historia lo que sucede cuando vas creciendo, en donde las relaciones con tus amigos a veces se anteponen a la de los padres, como en el caso de ‘Mei’ (la protagonista), en donde empieza a tener problemas por ello, porque ella es muy cercana a su madre, a su familia, a su cultura, pero empieza a crecer, a madurar y eso la empuja a otra dirección, como el estar con sus amigos, querer pertenecer a al entorno de ellos y creo que muchos niños de esa edad pasan por lo mismo porque no saben cuál es la mejor respuesta, quieren estar en ambos lados y no saben qué hacer, espero que esta película los ayude a entender que no sólo se trata de escoger entre su familia y amigos, pueden estar con los dos", explica la directora Domee Shi.

La película relata la historia de "Mei Lee", una niña chino canadiense de 13 años que atraviesa por la pubertad y al experimentar varios cambios en su cuerpo y emociones, se convierte en un enorme panda rojo. Al inicio era una niña ejemplar, obediente con buenas calificaciones y eso enorgullecía a su mamá, quien es muy controladora, pero al ir experimentando esos cambios, decide expresar lo que siente y escoge a sus amigos sobre su madre.

Esta historia está basada en la adolescencia de la directora, quien se enfrentó a una mamá sobreprotectora, mientras que ella quería empezar a independizarse, lo que causó algunos conflictos familiares, explica.

"La inspiración viene de mi propia vida, yo era esa niña de 13 años, esa niña china divertida, que se metía en problemas y que mi mamá creía que tenía a una hija perfecta y de ahí surge esta bestia roja que pelea con su mamá cada día y hacer esta película fue como regresar a esa época no sólo desde mi perspectiva, sino también de la de mi mamá y el cómo vas pasando por la pubertad en donde todo es extraño y embarazoso", comparte.

Es por ello que, como una metáfora para representar los cambios originados en la pubertad, Domee decidió escoger a un panda rojo.

"Queríamos crear un animal que representara la pubertad y el gran panda rojo fue una gran metáfora para ello, porque ellos son peludos, raros y el rojo es algo simbólico para la pubertad, es el color de la menstruación, es el color de tu cara cuando estás enojada o cuando estás avergonzada porque un niño te ve en la escuela y te sonrojas; era el color que yo tenía cuando tenía 13, así que creo que fue el animal perfecto para esto", señala.

La película considerada como uno de los grandes estrenos del año, no pudo proyectarse en cines debido a la pandemia, así lo apuntó la productora Lindsey Collins, pero ya está disponible en la plataforma de Disney+, en la que se puede acceder con suscripción.

"Creo que el mundo decidió eso por nosotras, obviamente queríamos que saliera en todos los cines, pero en enero cuando tuvimos que tomar esa decisión estuvimos conscientes de que para ello tenía que ser cuando la situación mejorara, cuando las personas se sintieran mejor regresando a los cines y al checar todo estuvimos de acuerdo en que lo más importante para nosotros era de que la película llegara a todos los lugares posibles y en donde las personas estuvieran lo más seguras posible", dijo la productora.

