Recuerdan a Carrie Fisher y Debbie Reynolds en redes sociales

A tres años del fallecimiento de la actriz estadounidense Carrie Fisher, y de su madre, la también artista Debbie Reynolds, Billie Lourd, hija de la primera, rindió homenaje a su madre y abuela por medio de las redes sociales.

"Felices fiestas! (¡pero también tristes/emocionales/extrañas/estresantes!) Envío mi amor a todos los que han perdido a alguien a quien amaban y les falta un poco más hoy", escribió Lourd en una publicación que acompañó con una fotografía en la que aparece con ambas actrices.

"Está bien si no todo es alegre y brillante. Sientan todos los sentimientos: lo bueno y lo no tan bueno. Coman algo delicioso que solían amar. Pongan una de sus canciones favoritas. Cuenten una historia sobre ellos. Lloren por ellos. Llamen a uno de sus amigos con los que no han hablado en mucho tiempo. Sean amables y pacientes consigo mismos. No se aflijan en silencio. No están solos", finaliza el texto.

La protagonista de varias cintas de la saga Star Wars, Carrie Fisher, falleció el 27 de diciembre de 2016 a causa de apnea del sueño y una combinación de otros factores, reveló la autopsia que se le practicó. De manera extraña, su madre, Debbie Reynolds, murió un día después debido a un derrame cerebral.

No es la primera vez que Billie Lourd recuerda a Fisher durante el aniversario luctuoso, en años pasados ha compartido imágenes y videos de la actriz, en los que escribe estrofas de canciones o anécdotas que vivieron juntas.

jb