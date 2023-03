Ari Telch no sólo fue tundido por usuarios de redes sociales tras la publicación de una fotografía en la que aparece con Rebecca Jones, misma con la que pretendía rendirle homenaje y despedirla, también actores como Héctor Suárez Gomís se sumaron a las críticas.

La fotografía publicada en la cuenta de Twitter de Ari Telch, el pasado 22 de marzo, muestra a Rebecca Jones en primer plano mientras recibe un sensual beso en el mentón. En el texto que acompaña la imagen se observa: "Difícil procesar tu partida. Querida amiga, actriz, cómplice. Te quiero siempre. Rebecca Jones."

La elección de la fotografía generó múltiples críticas a Ari Telch, a las que se sumó Héctor Suárez Gomís, quien desde su cuenta oficial de Twitter escribió: "No es que Ari sea bipolar, ¡es doblemente PEN**!".

El "Pelón Gomis" cuestionó la elección de dicha escena específica: "¡La familia de Rebecca debe estar feliz de ver esta foto!".

El tweet de Héctor Suárez Gomís suma ocho mil 521 "Me Gusta", y un sin número de respuestas apoyan las críticas a Ari Telch: "No Mam3s!!, No tenía una foto más sexy… PARA DAR EL PÉSAME!! REVERENDO PEN**"!!", "Creo que no es el momento para algo así", "Entiendo que fue cuando hicieron una telenovela juntos, pero hay que ser respetuosos y que tener sentido común para las fotos que se ponen para dar el pésame, ni al caso".

La imagen en la que aparecen Ari Telch y Rebecca Jones corresponde a la telenovela "Imperio de Cristal" que se produjo en 1994 para Televisa.

En dicha trama, Alejandro Camacho, exesposo de Rebecca Jones, era el antagonista. También contó con las participaciones estelares de Kate del Castillo e Ignacio López Tarso.

Por dicha telenovela, Rebecca Jones ganó el premio a Mejor Actriz Protagónica en los Premios TVyNovelas 1995, por su actuación de Sofía Vidal Terán de González.

