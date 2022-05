Ray Liotta: Así fue la vida del actor

Una reacción violenta de Ray Liotta en el Festival Internacional de Cine de Venecia, quien gritaba a unos guardaespaldas lo dejaran saludar a Martin Scorsese, al que había conocido meses antes, fue su ingreso a la mítica película "Buenos muchachos" (Goodfellas), que lo catapultó al reconocimiento mundial.

Ese día, en el hotel donde estaba con su papá, Ray vio a la distancia al realizador que estaba presentando "La última tentación de Cristo" y decidió acercarse a él, pero de inmediato fue parado en seco por elementos de seguridad.

"Llegué gritando y claro, me echaron a patadas de ahí, pero ahí fue donde Martin se acordó de mí y decidió que el papel (de mafioso) era mío, me estaba viendo reaccionar así, cuando sólo me conocía controlado", recordó Liotta al programa español Late Motiv.

La cinta fue tan poderosa que el actor nacido en 1954, todavía era reconocido por niños y adolescentes que sabían de su trabajo precisamente gracias a ese personaje.

"Cuando sigue siendo referencia, es porque algo se hizo bien", decía cada que alguien le preguntaba al respecto.

Su sueño siempre fue actuar

Ray, quien falleció hoy a los 67 años de edad, mientras dormía, fue alguien que tuvo toda la libertad y el apoyo de su familia cuando les reveló sus deseos de ser actor. Cuando estaba por entrar a la universidad, su padre le dijo que hiciera lo que realmente quisiera. Y a él le interesó el arte.

"Al lado del departamento había algo de teatro y me acerqué, dije, esta va a ser la clase que quiero tomar y ahí comenzó todo. No es la historia típica de un actor", recordaba orgulloso.

Con una filmografía de más de 100 títulos, entre ellos "Fuga de Absolom"; "Tierra de policías", al lado de Sylvester Stallone; "Sin City", propuesta visual al estilo comic y "La chica de mis sueños", una comedia juvenil, Ray siempre pensó en la actuación como el arte de fingir.

"Hay mucha gente que va de Prima Donna, actores y actrices, de divos, pero creo que cualquier persona que piensa es especial por hacer un papel, es una estupidez", comentaba.

"Es fingir para vivir, ¿qué mérito tiene eso?. Si, fingir es el mejor trabajo posible, pero como negocio, está muy mal", decía divertido.

Y es que el fingir fue parte intrínseca de su vida. Fue un niño adoptado, luego de que su madre biológica lo cediera pensando que era lo mejor para él. Pasaron años para que la viera y cuando lo hizo, no le guardó rencor.

"Se dio cuenta que el 99% de los niños dados en adopción son para su mejoramiento", dijo en una entrevista a Larry King.

Entre las producciones que cuentan con su actuación y están en fase de posproducción o esperando fecha de estreno, se encuentran la serie "Black bird"; el filme "El tonto", con Kate Beckinsale, así como el thriller "Broken soldier".

