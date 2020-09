Ralf buscará a “Browski” en Guadalajara

Encontrar a “Browski” es la nueva misión que emprende el tiktokero Ralf Morales, quien llegará a Guadalajara el próximo 4 de octubre para solucionar la misteriosa desaparición de su popular pato de hule.

Tras debutar en este formato hace un par de semanas con “Aventúrate con Ralf” a través de la plataforma e-ticket.mx y teniendo al Acuario Inbursa como escenario de transmisión a puerta cerrada, Ralf añadirá más novedades a su búsqueda, ahora desde el emblemático parque de diversiones Selva Mágica totalmente en vivo vía streaming.

“Esta vez quiero interactuar más con la gente, porque en el pasado sentí que estaba más apresurado, y ahora estamos solucionando todo para que esta experiencia resulte mejor para mí y quienes nos vean”.

Ralf recuerda que “Browski” es un pato de hule que lo acompaña desde lo que conoció en un evento y poco a poco fue brindándole protagonismo al convertirlo en guardián de su casa mientras él sale para cumplir con diversos compromisos.

“A ‘Browski’ lo conocí en febrero de 2017, Musical.ly (como se llamaba antes Tik Tok) hizo un evento y tenía una alberca de patos, y cuando terminó el evento pregunté si podría llevarme uno y lo bauticé como ‘Browski’, poco a poco se fue creando como un personaje muy importante, todo el tiempo lo grababa en mis historias de Instagram, si me iba de viaje el cuidaba mi departamento, la gente le agarró mucho cariño. Ahora no sé si se fue, si lo capturaron, no sé qué pasó, lo estamos buscando y eso viene con muchas sorpresas”.

En esta ocasión, “Aventúrate con Ralf” sumará a dos cómplices más, a las youtubers Nina Dantas y Alexa Rivera Villegas, quienes serán clave para dar un giro a la historia y finalmente localizar al famoso “Browski”.

“Aventúrate con Ralf: volumen II” desde Selva Mágica, el próximo 4 de octubre a partir de las 18:00 horas a través de www.eticket.mx para seguir vía streaming la misión de Ralf.

