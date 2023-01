Hace unos días, el grupo musical de RBD dio a conocer que regresarán a los escenarios tras separarse en el 2008, por lo que generó una gran euforia en los fans en México y de varias partes de Latinoamérica.

Los boletos para los más de 30 conciertos que brindarán en ciudades de México, Brasil y Estados Unidos salieron a la venta en esta semanaa través de Ticketmaster, cosa que se vendieron como "pan caliente", a tal grado que rompieron un nuevo récord en su carrera al agotar todas las las entradas en menos de un día.

No solamente alcanzaron este logro como grupo, sino que se han impuesto a grandes exponentes de la música actual, como Bad Bunny, Daddy Yankee y Grupo Firme, que si bien lograron vender todos sus boletos para sus conciertos no lograron hacer lo de RBD, quienes en un día se terminaron todos los boletos.

Tras el nuevo récord logrado, los integrantes de la banda Anahí, Dulce, Maite, Christian y Christopher expresaron su felicidad a través de las redes sociales, y se tomaron el tiempo de agradecer a sus fans quienes han tenido que esperar durante casi 15 años para verlos reunidos en un escenario.

"¿Cómo se asimila esto después de 15 años? ¿Sold out en 24 horas? Infinitas gracias por llevarnos en su corazón todos estos años ¡Los amamos! Gracias a Dios y a todos ustedes por darnos este regalo hermoso que no esperábamos", escribió Dulce María; mientras Christian aseguró que esto era algo que no veía ni siquiera en sus más grandes sueños.

Mientras esperamos el regreso de los "rebeldes" y debido a la alta demanda por parte de sus fans, poco a poco han ido anunciando nuevas fechas. Hasta este lunes se han confirmado ya 40 conciertos, pero se espera que en los próximos días todavía se abran algunos más.

MF