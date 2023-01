El regreso de la icónica banda RBD ha provocado nostalgia en los fanáticos de la serie juvenil, es por ello que entre los momentos memorables, te recordamos cuando la actriz Hilary Duff se declaró fan de la agrupación y mantuvo una excelente relación de amistad con Mía Colucci.

Resulta que el "fanatismo" de la estadounidense no quedó solo en guardar posters o fotografías de los actores, sino que lo llevó más lejos y logró actuar para "Rebelde". Duff saltó a la fama en el 2000 con su participación en "Lizzie McGuire", que se transmitió de 2001 a 2004, justamente cuando RBD comenzaba. Sin embargo, fue hasta al 2006 que la famosa y los cantantes se encontraron.

Por aquel entonces, Hilary se encontraba promocionando su disco y reciente sencillo "Beat of My Heart" en Monterrey, por lo que aceptó grabar una escena para el melodrama juvenil. Durante el capítulo la banda se dirigía a un concierto en Chicago, pero el viaje se ve amenazado por problemas y circunstancias entre ellos, aun así deciden volar hacia el destino y es donde se topan con la estrella de Disney.

Mientras Duff está ensayado para su show, llegan los intérpretes de "Enséñame": "¿Qué hacen ustedes aquí?", les cuestiona la artista a lo que el grupo le contesta: "Somos RBD. La banda musical". Pese a ello, la famosa no les cree y les insiste en que le digan la verdad. "Vamos chicos, ¿son o no son RBD?", se le escucha decir. Emocionados: Mía, Roberta, Diego, Lupita, Giovanni y Miguel le reiteran que lo son.

"No me digan eso, no les creo. Mi hermana y yo amamos a RBD", dice la cantante. Tras esto, la agrupación, con el fin de demostrarle que son los verdaderos artistas, le interpretan a capela el tema "Rebelde". "¡Ustedes son RBD"!, les contesta y finalmente les pide tomarse una foto juntos a cambio de entradas para Backstage en la noche de su concierto.

Duff y Colucci se vuelven mejores amigas

Luego de que los famosos charlaran, Mía (Anahí) le dice a Duff que "es tan nice" que le gustaría que fuera su mejor amiga y esta accede. Aunque en la serie ambas se llevan de lujo, también surgieron especulaciones respecto a que la estadounidense quedó tan impresionada con Puente que le decía expresiones cariñosas como "The little princess, OMG".

Incluso Anahí sería el puente para que la chica Disney les diera los derechos para el cover "Tu dulce voz" del álbum "Celestial.

FS