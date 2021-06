"¡Que se joda!", la respuesta de Roger Waters a Zuckerberg

En la historia hay canciones icónicas que pueden hacer mucho por una marca si son bien empleadas. Pero en el mundo digital uno de los problemas más comunes es el uso de música sin contar con los derechos de autor. Facebook por supuesto sabe que si quiere utilizar algún contenido debe pagar por él. Entonces, ofreció mucho dinero a Pink Floyd con la intención de utilizar su música para una campaña de Instagram, pero Roger Waters les respondiera con un rotundo no.

De acuerdo con el medio británico "The Independent", Roger Waters ha afirmado que rechazó la solicitud, por parte de Mark Zuckerberg para usar la canción "Another Brick in the Wall (Part 2)" como parte de un anuncio de Instagram.

Durante su participación en un foro para mostrar apoyo al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, el músico de 77 años afirmó que fue el propio fundador de Facebook quien le ofreció "una gran cantidad de dinero" para usar la canción que se lanzó en 1979.

"Era una solicitud de derechos para usar mi canción, 'Another Brick in the Wall, Pt 2' en la realización de un video para promover Instagram", explicó. Waters no tuvo reparo en asegurar que su respuesta era muy clara: "Es una misiva de Mark Zuckerberg que me llegó esta mañana, con una oferta de una enorme cantidad de dinero, y la respuesta es: ¡que se jodan! ¡De ninguna puta manera!".

Waters también llamó al cofundador de Facebook un "idiota" y lo acusó de "evitar" que la historia de Assange "llegue al público en general". Precisamente aclaró que esa era la razón por la cual estaba mencionando la propuesta de la canción. "Solo lo menciono porque es el movimiento insidioso de ellos para apoderarse de absolutamente todo. Así que aquellos de nosotros que tenemos algún poder, y yo tengo un poco, en términos de control de la publicación de mis canciones, no formaré parte de eso. Así que no seré parte de este idiota, Zuckerberg", agregó.

El líder de Pink Floyd incluso leyó el correo electrónico que supuestamente fue escrito por Zuckerberg, en el que se mencionaba: "Queremos agradecerle por considerar este proyecto. Creemos que el sentimiento central de esta canción sigue siendo tan frecuente y necesario hoy en día, lo que habla de lo atemporal que es una obra".

Al respecto de ese mensaje el músico dijo: "Es verdad y, sin embargo, quieren quedarse allí. Quieren usarla para hacer que Facebook e Instagram sean aún más grandes y poderosos de lo que ya son, para que pueda seguir censurándonos a todos en esta sala y evitar que esta historia sobre Julian Assange llegue al público en general", aseguró Waters.

Por si fuera poco Roger Waters se cuestionó cómo es posible que Zuckerberg haya alcanzado tal poder. "Piensas, ¿cómo le fue a este imbécil que empezó a decir: 'Es bonita, le daremos un 4 de 5, es fea, le daremos uno'. ¿Cómo diablos consiguió poder en algo? Y, sin embargo, aquí está, uno de los idiotas más poderosos del mundo", agregó.

Apoyo para Assange

Vale la pena mencionar que no es la primera vez que Waters mostró su apoyo a Assange. En 2020 marchó por el centro de Londres para protestar contra su extradición a Estados Unidos y, en esta ocasión se unió a otros manifestantes con carteles en los pedían "no extraditar a Assange".

Julian Assange, quien hoy tiene 49 años, está acusado de cargos por espionaje y piratería informática por la publicación de miles de páginas de documentos militares secretos y cables diplomáticos sobre las actividades de Estados Unidos en las guerras en Irak y Afganistán, mismos que le proporcionó el analista de inteligencia del ejército Chelsea Manning y que fueron difundidos en su portal WikiLeaks.

Actualmente el activista se encuentra encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en el Reino Unido. Su detención sucedió en abril de 2019 cuando la Embajada de Ecuador en Londres, a cargo del Gobierno de Lenín Moreno, decidiera retirarle el asilo.

MB