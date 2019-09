¿"Qué pasa", Mario Bautista?

Bien lo dijo el cantante Mario Bautista: “Todo se alineó para que esta unión sucediera; muy contento de hacer música a lado de mi hermano Projota”. Y así fue: Projota, el máximo exponente de música urbana en Brasil, unió fuerzas con Bautista, con quien grabó ayer, en las calles de la Ciudad de México, la segunda parte del video de lo que será el próximo éxito de ambos: “Qué Pasa”.

La filmación inició en la madrugada y tuvo como sede el Centro Histórico de la capital del país. Cabe señalar que durante el rodaje, el equipo de producción se enfrentó a una manifestación de la cual el propio Bautista dijo: “Yo creo que cada quien es libre de expresarse de la manera que guste”. A lo que agregó: “Yo mi manera de expresarme es compartiendo mi amor, mi pasión a través de la música, compartiéndole a la gente lo que amo y poniendo el nombre de México en alto en el movimiento latino”.

Cabe señalar que la primera parte de este video se hizo en España junto al grupo Orishas, quienes también forman parte de la colaboración musical. Bautista adelantó que la canción será lanzada en octubre y se dijo agradecido por representar a México: “Estoy muy emocionado de este movimiento que está teniendo el género urbano, el género latino en todo el mundo, es algo increíble. Se está comiendo la música en inglés… Es algo que nunca había pasado y estoy muy feliz de representar a México en este movimiento latino”.

El renacer de Mario

La colaboración con Projota le llega a Mario en medio de su gira “Reset Tour”, cuyo nombre tiene que ver con una experiencia personal: “‘Reset Tour’ tiene que ver con algo que me pasó en mi vida personal, lo que le pasó a Mario Alberto y no a Mario Bautista. El año pasado tuve que darle ‘reset’ a mi vida en general y decir qué es lo que quiero y qué no; saber para dónde voy, qué me gusta, con qué gente me gusta y no estar. Decidí ahora hacer las cosas de desde cero, evaluar mi vida otra vez, ha sido la mejor decisión que he tomado”, comentó en entrevista el cantante con esta casa editorial.

Mario reconoce que el impacto de su música en la industria musical no se trata de golpes de suerte ni de tendencias, pues el trabajo que comenzó con una propuesta adolescente, ahora se perfila a una faceta más madura y totalmente seguro de lo que quiere para su vida ante los micrófonos y estudios de grabación.

“Ha sido increíble todo este viaje desde el principio hasta el día de hoy. Estoy contento con el resultado, trabajo todos los días, subiendo escaleras, es importante que te pasen cosas buenas y malas, sigues aprendiendo de ello (…) compartir esto es bastante personal, pero me encanta. Ahora todo es más cercano y conectas con el público de diferentes maneras, eso me emociona”.

Sin presiones

Haber debutado en una industria musical en la que las redes sociales son la columna vertebral de todos los proyectos, ha sido clave en el posicionamiento de Mario Bautista, al reconocerse sorprendido sobre el impacto inmediato que cada una de sus canciones ha causado en las principales plataformas digitales.

“Es increíble trabajar tanto en un proyecto y que a los días de salir ya tenga tantas reproducciones; que millones de personas ya lo escucharon, se siente el cariño del público, el compromiso que tienen con mi proyecto al igual que yo. Lo que estamos haciendo es diferente y la gente lo hace suyo”.

Tal es el revuelo mediático que Mario Bautista logra para dar a conocer una nueva oleada de cantantes, que el joven intérprete no duda en sumar a más talentos a su proyecto y reforzar la huella mexicana en el ámbito latino que lidera las principales listas de popularidad, y para ejemplo está su más reciente colaboración con los regiomontanos de Vice Menta en el éxito “Ay!”.

“Hace unos meses lancé ‘Sofía’, canción realmente diferente, es como un bolero con jazz y R&B y la gente la recibió súper bien; ahora, seguimos con el funk. No me considero artista de un solo género, me encanta hacer cosas diferentes, es lo que reflejo con mi proyecto. Uno de mis valores es ser orgullosamente mexicano, me encanta ‘Ay!’, unir fuerza con otros mexicanos como el dúo Vice Menta, que están haciendo propuestas nuevas y diferentes”, finaliza.