Sofía Reyes, la nueva princesa del pop latino

En tan solo un par de años la vida le ha cambiado por completo a Sofía Reyes, si bien su música tenía su base de fans, su fama ahora es internacional. Lo mismo colabora con Jason Derulo y Anitta que con Rita Ora, pero el éxito es algo que se toma con calma. El público de Guadalajara tendrá la oportunidad de disfrutar a la estrella regiomontana este próximo 29 de agosto en El Evento 40 a celebrarse en el Auditorio Telmex, y en entrevista comparte que espera tomarse un par de días para recorrer nuestra ciudad, donde vivió año y medio.

“Seré muy feliz de estar en Guadalajara; estoy viendo si puedo permanecer unos días más para caminar por ahí. ¡La extraño mucho!, yo viví en Guadalajara año y medio. Estoy organizando un show con visuales nuevos, estaré cantando, a lo mejor, una canción nueva, estamos en eso, será muy divertido”, comparte en entrevista.

“Entre el año pasado y éste han pasado muchas cosas en mi carrera, como muy drásticas, pero de las cuales estoy muy agradecida, he aprendido bastante. Este año saqué (la canción) ‘R.I.P.’, con Rita Ora y Anitta; ahora estoy trabajando en mi disco, escribiendo bastante, viene mucha música, ha sido un año muy creativo y de muchos proyectos diferentes”, apunta.

En ese sentido, agrega que “por ejemplo, hice el doblaje de una película animada, ‘Ugly Dolls’, cosa que yo había querido hacer toda mi vida y me están cayendo muchos proyectos de actuación también. Están pasando muchas cosas con las que siempre soñé y estoy feliz de que puedan ver pronto ya todo esto”.

La música de Sofía suena de forma constante en los antros, bares y centros nocturnos de América Latina, al igual que en plataformas digitales. “Ahí vamos, la verdad es que siento que apenas es el principio de mi carrera, tengo el sentimiento muy dentro de mí de que esto apenas va comenzando. Es bonito ir a diferentes países y cantar, ver que la gente se sabe los temas o que te manden videos interpretándolos, incluso hasta en países donde ni siquiera hablan inglés o español, que es lo que a mí más me sorprende, ojalá que mi música se siga escuchando por todos lados”.

Sofía está desarrollándose en un momento muy importante para la música en español que está dominando al mercado anglosajón. “Estoy agradecida de que en este momento de mi carrera me haya tocado todo este movimiento, todo lo que está pasando con la música latina. Obviamente me da mucho orgullo y me parece increíble que artistas como Justin Bieber, Beyoncé y muchísimos más quieran cantar ahora en español”.

La cantante espera que “la meta de todo esto no se vea como una moda, sino que los latinos estemos para quedarnos y que sea por siempre que la gente esté escuchando música en inglés o en español, de todo, porque al final del día la música es música. A mí por ejemplo me encanta escuchar canciones en donde no entiendo lo que se está diciendo, si está en otro idioma me fascina porque te vas más por los sonidos”.

La unión hace la fuerza

El reggaetón y el urbano han demostrado una evolución con letras que son más universales y ya no tan violentas, pero también ha dejado de manifiesto la camaradería que hay entre los exponentes masculinos, que juntos hacen colaboraciones y se apoyan unos a otros.

Sofía resalta que eso también se está viendo entre las cantantes, para muestra está lo que ella hizo con Anitta y Rita. Y que ahora lo hacen también Lali, Thalía, Natti Natasha, Belinda, Paty Cantú, Tini, Danna Paola, Becky G, Greeicy y Karol G, entre otras.

“Es emocionante, porque es algo que hace dos años no se estaba viendo como ahorita, hay muchísimo talento femenino. Creo que lo que pasaba es que los hombres en la música latina les encanta colaborar, todos hacen canciones con todos, son amigos y se apoyan, es algo muy cool, pero es algo que no veíamos con las mujeres, no sé si por naturaleza o qué, pero como que se veía más la competencia, como decir, ‘somos pocas y yo voy a brillar’. Entonces, es cool que hoy en día eso ya no esté pasando, todas estamos agarradas de la mano, todas nos estamos apoyando y escuchando y eso me parece increíble y creo que todo debe de ser así. Cada vez escucho más música donde las mujeres están arrasando en muchísimas partes en el mundo”.

Sofía adelanta que ella tendrá más colaboraciones con mujeres: “Qué bueno que esté pasando todo esto, es nuestro momento”. Además, a principios de septiembre sacará un nuevo sencillo, de hecho ya grabó el video: “Voy a sacar mucha música en general en septiembre, octubre y noviembre, ahora estoy en Los Ángeles metidísima terminando canciones y escribiendo, lo ideal es que salga mi disco a finales de este año. Estoy en un momento creativo muy bonito”.

Está en la portada de Vogue

Sofía es la portada de agosto de “Vogue México”, la comparte con Rosalía. En la edición se habla de los cantantes que están triunfando en este momento: “Sigo celebrando, cuando me tomé las fotos no me había caído el veinte hasta que vi la portada; literalmente me dije, ‘quiero tener la revista en mis manos’”.

