Que la contingencia no limite tu espíritu fashionista

El resguardo en casa motivado por la contingencia sanitaria a causa del COVID-19 no es impedimento para explorar nuestro espíritu creativo a la hora de vestir. Claro, usar pijama es cómodo por estos días; incluso, ponerte esas bermudas que nadie más se atrevería a utilizarlas más que tú, pero sentirte bien con lo que portas, también activa tu energía, así lo explica el diseñador tapatío Mauricio Mosqueda, quien lanzó a través de su firma Mosma Moda su colección prêt-à-porter Primavera/Verano 2020 para caballero, la cual también pueden usarla las mujeres, pues ajusta las prendas a la medida.

“Si quieres tener energía positiva para tu día laboral en casa, para que te fluyan las ideas, lo ideal es tomar un baño temprano, ponerte ropa que te haga sentir cómodo, y que te sirva para ir a la tienda de autoservicio o bajar a recibir la comida que pediste”, comparte en entrevista.

La nueva colección de Mosma Moda apuesta por el mood tropical donde los estampados hacen un match divertido con las líneas y las texturas, los looks que propone son ideales para las playas mexicanas o para pasear por los pueblos mágicos; sin embargo, en estos momentos de cuarentena no se puede, pero esto no es un impedimento, el diseñador propone hacer un ‘Acapulco en la azotea’ donde puedes lucir estos outfits y tomarte una divertida selfie.

Este traje es ideal para tomar el Sol si en tu casa cuentas con un jardín, un balcón o una terraza amplia. ESPECIAL/Carlos Garza

“Si estás haciendo ‘home office’ y requieres de hacer videollamadas o conferencias, puedes usar un short, pero si le agregas una camisa, cambia la percepción y hasta entras en la tendencia Primavera/Verano que es mezclar texturas, combinaciones irreverentes como una camisa de lunares con rayas o palmas, como lo que nosotros estamos presentando. También puedes usar un short de otro estampado y no hay problema porque estás en casa y estarás en tendencia”.

Subraya Mauricio que los materiales con los que trabajó para su reciente colección son muy frescos. “Son algodón, Si hace calor son frescos, y si hace fresco, se aclimatan a la temperatura de tu cuerpo; el rayón y otros materiales con los que estamos trabajando, también”. Mauricio recuerda que estos contrastes de vibrantes colores y líneas se vieron el año pasado como un aviso de la tendencia que se desarrollaría durante 2020. “Nosotros somos una marca que seguimos la tendencia, no la dictamos, somos una marca local que forma parte del día a día de las personas que son nuestros clientes, somos una línea comercial”.

Recuerda Mauricio que en Europa, donde la contingencia sanitaria llegó antes que en México, las personas salían a sus balcones a tomar el Sol y usaban su ropa de playa, o aquellas prendas ligeras para pasar con una mejor vibra el confinamiento, así que ahora a los mexicanos les toca sacar a flote su creatividad fashionista.

Para el lanzamiento de esta colección tropical de Mosma Moda, Mauricio hizo sinergia con los productores Emilio Peña Beltrán, Ernesto Rivera-Machuca y el fotógrafo Carlos Garza, entre otros creativos, para presentar una campaña en una atmósfera cálida y relajada; el encargado de lucir los looks fue el actor Julián Soto.

Mosma Moda apuesta por el mood tropical donde los estampados hacen un match divertido con las líneas y las texturas. ESPECIAL/Carlos Garza

Consume local

Cuando termine la cuarentena se prevé un periodo complicado para diversos sectores como la industria de la moda o el turismo, y para que éstas se reactiven, Mauricio propone seguir con la idea de la editora y empresaria Sara Galindo, quien invitó a los mexicanos a consumir productos locales, que visitan propuestas nacionales.

“El tema de la moda en México de por sí es un tema complejo, porque aún se tiene la idea de que las celebridades o los famosos sólo tienen acceso a ella, veíamos que los asientos preferenciales en las pasarelas eran sólo para ellos. Pero ahora esto está cambiando, es un momento donde todos nos estamos replanteando lo que teníamos con la moda. Ya hay diseñadores que están presentado ahora (derivado de la contingencia) sus pasarelas de manera virtual. Lo que viene es volvernos más conscientes de lo que consumimos y cómo lo consumimos y no solo en la moda, debemos reflexionar a quién le compramos y cómo le compramos”.