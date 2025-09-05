Mizada Mohamed: Signos que tendrán suerte el fin de semana del 5 al 7 de septiembre

De acuerdo con la astróloga Mizada Mohamed, la influencia de los astros marcará un fin de semana del 5 al 7 de septiembre especialmente positivo para seis signos del zodiaco.

La energía planetaria favorecerá los encuentros sociales, la atracción personal, el éxito laboral y el crecimiento económico.

A continuación, te contamos cómo le irá a cada signo afortunado.

Tauro

La rueda de la fortuna gira a tu favor, y la conexión con el eclipse impulsa arreglos en el ámbito laboral. Si usas el fin de semana para reconectar con la naturaleza y recargarte de energía, iniciarás la semana renovado y con claridad. La suerte está de tu lado, sobre todo si actúas desde la calma y la intuición.

Virgo

Si bien no estás en el centro de los tránsitos, el eclipse en Piscis (tu signo opuesto) forma una energía complementaria muy fuerte contigo. Este fin de semana es ideal para tomar decisiones importantes en tu carrera o vida profesional. Si confías en ti mismo, puedes dar pasos que más adelante se traduzcan en éxito.

Libra

También te encuentras en un excelente momento. Al estar en sintonía con el elemento aire de Géminis, y con Urano ayudándote a retomar lo que habías dejado en pausa, este es un fin de semana para moverte, decidir y avanzar con seguridad. Retomar viejos sueños o proyectos podría traer resultados inesperadamente positivos.

Escorpión

Vives un fin de semana de acción y reorganización personal. Con Plutón activado y Urano retrógrado reordenando tus ideas, es un momento clave para actuar y florecer. Hay claridad, dirección y fuerza para tomar decisiones importantes sin quedarte estancado en lo emocional.

Sagitario

Tu experiencia, tu entrega y tu intuición son herramientas claves este fin de semana. Aunque no es suerte directa, si haces lo que sabes que tienes que hacer —esa llamada, ese paso, esa decisión— el universo responderá a tu favor. El movimiento es tu mejor aliado.

Acuario

Recibes un impulso doble: Plutón en tu signo y Urano retrógrado en otro signo de aire, te empujan a soltar el miedo y tomar lo que es tuyo por derecho. La suerte aquí se manifiesta como claridad para actuar y avanzar sin mirar atrás. Si tenías dudas, el universo te dice: “Hazlo ya”.

Piscis

Es, sin duda, el signo más favorecido del fin de semana. El eclipse del domingo ocurre directamente en tu signo, abriéndote caminos, especialmente en lo económico, profesional y en procesos de crecimiento personal. Estás en el centro de la transformación, y todo apunta a que lo que inicies ahora tendrá resultados positivos.

