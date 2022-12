El partido de la Selección Mexicana contra Arabia Saudita (2-1) además de tristezas por su eliminación en la fase de grupos del Mundial Qatar 2022, dejó una serie de memes.

En redes sociales incluso le han hallado parecido a Luis Chávez, el seleccionado mexicano con un cantante español muy famoso.

¿C Tangana eres tú? Los usuarios no han dejado pasar el gran parecido físico entre Luis Chávez y el compositor de éxitos cómo "Nunca Estoy", "Demasiadas Mujeres" y "Tú me dejaste de querer".

Llueven memes tras la eliminación del Tri

En Twitter, algunos memes aparecieron tras la derrota del Tri en Qatar.

MF