“Punisher”, sangre, balas y redención

No todos los héroes son “blancas palomitas” y tampoco todos los villanos enfrentan un camino inalcanzable hacia la redención. Algunos protagonistas de historietas y series de televisión se mueven en una zona gris, donde no todo se trata de buenos contra malos, donde a veces el mayor némesis a abatir se encuentra en sus mentes. ¿El mejor ejemplo? “Punisher”, el atormentado justiciero de Marvel Comics que regresará a la plataforma Netflix con una nueva temporada este 18 de enero.

Previo a su presentación en la plataforma digital, aquí te damos cuatro razones para disfrutar de “Frank Castle” en su faceta de “Punisher”, uno de los personajes más complejos que han salido de las viñetas de Marvel Comics para conquistar otros medios.



1.- Frank Castle está de vuelta: Lo sabemos, es obvio que regresa. La pregunta es, ¿qué versión de “Castle” veremos en esta ocasión? Lo conocimos en “Daredevil” como un justiciero desalmado que no dudaba en jalar el gatillo para acabar con los malandrines, pero al terminar la primera temporada de su serie parece ser que está dispuesto a suavizar un poco sus métodos. Sin embargo, la psique del personaje suele estar fuera de balance y no son pocas las veces que se sobrepasa y se deja llevar por sus instintos asesinos. ¿Logrará redimirse?



2.- Un viejo enemigo con nuevo rostro: “Billy Russo” (encarnado por Ben Barnes), se encargó de llevar a “Punisher” hasta el límite en la primera temporada. Lo traicionó, lo hirió y por poco lo mata. Aunque terminó derrotado y desfigurado, eso no quiere decir que haya tirado la toalla en su plan de acabar con “Frank Castle”, y ahora lo hará con una nueva identidad: “Jigsaw”. Y no solo su cara ha cambiado…sino que ahora su mente está más torcida.



3.- Nos llevará al límite: La sinopsis de la segunda temporada nos adelanta que “Frank” está viviendo una vida tranquila y nosotros estaremos en primera fila para ver cómo se derrumba. Todo comienza con el intento de asesinato de una niña (Giorgia Whigham). A medida de que se adentra en el misterio que la rodea y en los que buscan la información que ella tiene, “Castle” atrae a nuevos y viejos enemigos que buscan sacarlo de su apacible vida y si es posible, incluso sacarlo del mundo de los vivos.



4.- Podría ser la última: Luego de que Disney adelantó que tendrá su propia plataforma de entretenimiento (Disney +), era cuestión de tiempo para que buscara tener de vuelta todas las franquicias de Marvel que tiene regadas por aquí y por allá, y Netflix fue uno de los primeros “blancos”. Las series de “Daredevil” e “Iron Fist” ya fueron canceladas, mientras que “Jessica Jones” y la misma “Punisher” estarían viviendo sus últimas temporadas en esta plataforma, sin que haya certeza si veremos de nuevo a Jon Bernthal en el papel de “Castle”.

Lo quiere con toda el alma

El histrión Jon Bernthal no se ha pronunciado sobre una eventual cancelación de la serie “Punisher”, aunque sí ha dejado claro que su relación con el papel del justiciero urbano es profunda.

“Amo este personaje, creo en él, está en mis huesos, me siento honrado de interpretarlo y quiero seguir haciéndolo… Con toda honestidad, no hay una parte de mí que diga: ‘Oh, espero estar en el cine’”, anotó en una reciente edición de la ACE Comic Con de Arizona, de acuerdo al diario peruano “El Comercio”.