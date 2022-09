Prime Video ha estrenado el tráiler de “La Periferia: Conexión al Futuro”, serie de ciencia ficción y drama que impulsada por Kilter Films, de Lisa Joy y Jonathan Nolan, estará basada en el best-seller “The Peripheral” de William Gibson.

Con la fecha de estreno marcada para el 21 de octubre, el autor del best-seller del New York Times, William Gibson, también compartió el teaser oficial de esta serie dramática que tendrá como protagonista a Chloë Grace Moretz (Kick-Ass), Jack Reynor (Midsommar), Gary Carr (The Deuce), Eli Goree (One Night in Miami), Louis Herthum (Westworld), JJ Feild (TURN: Washington's Spies), T’Nia Miller (The Haunting of Bly Manor) y Charlotte Riley (Peaky Blinders), entre otros.

El primer episodio se estrenará en exclusiva por Prime Video el 21 de octubre, con un nuevo episodio semanal hasta el 9 de diciembre, con proyección a más de 240 países y territorios de todo el mundo, sumando al elenco a Alexandra Billings (The Conners), Adelind Horan (The Deuce), Alex Hernandez (UnReal), Katie Leung (Chimerica), Julian Moore-Cook (Peaky Blinders), Melinda Page Hamilton (Messiah), Chris Coy (The Deuce) y Austin Rising (Alt).

¿De qué se trata La Periferia: Conexión al Futuro?

Se centra en Flynne Fisher, una mujer que intenta unir las piezas de su familia rota en un lugar olvidado del futuro (año 2030) de Estados Unidos.

Flynne es inteligente, ambiciosa y desafortunada. Ella no tiene futuro. Hasta que el futuro viene llamando a su puerta. La Periferia: Conexión al Futuro es la visión deslumbrante y alucinante del galardonado autor William Gibson sobre el destino de la humanidad… y lo que hay más allá.

La Periferia: Conexión al Futuro es una producción de Amazon Studios y Warner Bros Television, en asociación con Kilter Films. Los productores ejecutivos de La Periferia: Conexión son el creador y showrunner Scott B. Smith (A Simple Plan), el director Vincenzo Natali (In the Tall Grass), Greg Plageman (Person of Interest), Jonathan Nolan y Lisa Joy (Westworld), Athena Wickham (Westworld), y Steven Hoban (In the Tall Grass).

