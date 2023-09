Todo inició con la declaración: “Quiero ser astronauta”; a partir de ella y tras años de arduo trabajo, José Hernández, originario de Michoacán, logró alcanzar las estrellas.

Hernández llegó a Estados Unidos, en compañía de su familia, para trabajar en la pisca de frutas y verduras… Pero la tenacidad y sus ganas de viajar al espacio fueron lo suficientemente fuertes y con los años se convirtió es un ingeniero de vuelo de la NASA, y hoy Prime Video lleva a la pantalla su vida en la cinta “A Millones de Kilómetros”.

El filme fue dirigido por la aclamada escritora, directora y reciente ganadora del Premio Ariel a la Mejor Película, Alejandra Márquez Abella. Y el papel de José Hernández fue interpretado por el actor Michael Peña.

A lo largo de dos horas, Márquez Abella presenta la vida de José Hernández y su familia, y nos narra cómo este hijo de agricultores de Michoacán se convirtió en el tercer latino de la historia en viajar al espacio como astronauta de la NASA. José fue seleccionado 2007, para realizar su primer viaje espacial en la misión STS-128.

En entrevista con EL INFORMADOR, José Hernández y Alejandra Márquez comparten detalles de lo que significa para ellos la cinta “A Millones de Kilómetros”.

José, en la cinta uno de los diálogos iniciales de tu personaje, en su etapa infantil, realiza la pregunta ¿para qué sirven las estrellas? Tras más de 50 años de habértela planteado, si hoy un niño te realizara el mismo cuestionamiento, ¿qué le responderías?

“Las estrellas sirven para empujar a la humanidad a la exploración del espacio, sirven para poder conocer más sobre otros Soles, otros mundos que están lejos de nosotros… Siempre debemos empujar la ciencia hacia el conocimiento… Entonces, las estrellas nos sirven como esa meta que nos hace sentir que debemos alcanzarlas para aprender.

Alejandra, vienes de filmar “El norte sobre el vacío”, la cual ganó el Premio Ariel a la Mejor Película; esta cinta está basada un suceso real y violento que ocurrió en México; y ahora con “A Millones de Kilómetros” retomas nuevamente una historia real, pero con una trama inspiradora, ¿cómo eliges tus proyectos?

Soy una persona que se aburre fácilmente y que necesita nuevos retos… Y para mí este filme era un reto. Yo estaba acostumbrada en mis películas anteriores a tratar con personas deleznables, siempre me habían gustado más los villanos y para mí era un reto enorme hablar ahora de un héroe como lo es José, alguien completamente admirable… Y pues todo lo que yo ya sabía hacer, lo terminé replanteando para esta cinta con una historia inspiradora; sin duda, fue un reto para mí quitarme un poco la etiqueta del cine que había hecho donde abordo la violencia y el narcotráfico. Y ahora me siento orgullosa de poder traer al mundo esta película, siento que le hace bien a la humanidad.

José, la película está estructurada en capítulos como si fuera una especie de tutorial de vida, ¿tú, aún sigues ese “A, B, C” en tus proyectos personales y profesionales?

Sin duda, esa receta de cinco pasos es la que mi papá me compartió y a la cual yo le agrego un sexto ingrediente que es la perseverancia. Seguirla me ha servido para cada momento importante de mi vida; yo se las he enseñado a mis hijos, se las explico y ellos la están usando. De hecho, yo, tras haber salido de la NASA, tengo otros retos, otras metas y la aplico y todo está saliendo bien… Y me gusta comentarla en mis conferencias para darle a la audiencia una herramienta de vida y que ésta pueda alcanzar sus propias estrellas.

¿Nos recuerdas cuáles son los pasos de esta receta?

Claro, son cinco pasos: Define tu meta, reconoce qué tan lejos estás de ella, crea una ruta o un mapa para alcanzarla, prepárate vía el estudio y finalmente, échale ganas.

José, la perseverancia es un tema central en la cinta; de hecho, fuiste rechazado 12 veces para ingresar a la NASA, ¿qué le dirías a los jóvenes que parecen rendirse muy rápido hoy en día?

Yo les diría que no tenga miedo de compartir sus sueños y sus metas con la gente que está alrededor de ellos, porque es muy importante el apoyo. El logro que conseguí, no lo hice solo, tuve el apoyo de mi esposa, mi familia, mis padres, la comunidad… No debemos decir ‘yo puedo solo’, porque se necesita el apoyo moral y espiritual para poder conseguir las metas.

Alejandra, ¿recibiste asesoría de la NASA para que los diálogos, la escenografía y las escenas de esta cinta estuvieran lo más apegadas a la realidad?

Sí, Michael Peña y yo fuimos a hacer el “entrenamiento de los artistas” que es un pequeño entrenamiento que le dan a los actores que van a interpretar a astronautas y fue muy impresionante estar en las instalaciones de la NASA, ver cómo funcionan, humanizarlas… Además, tomamos muchas fotos para tratar de reproducir las instalaciones. De hecho, es importante decir que la película fue completamente filmada en México, y tuvimos el reto de recrear Houston y Stockton, California… ¡Y lo logramos!

Finalmente, tras cuestionar a José qué sintió cuando asistió al estreno de “A Millones de Kilómetros” y vio su vida representada en la pantalla, este comparte con una sonrisa de oreja a oreja que pensó: “Como dicen en la NASA: ‘Misión cumplida’, porque con el estreno del filme en la plataforma, ahora estamos llegando a más de 240 países, a millones de personas… Entonces, imagínate a cuántas personas les va a llegar el mensaje de la película y van a poder aplicarlo en sus propias vidas y luchar por sus metas”.

