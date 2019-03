Prepárate para descifrar "El Complot Mongol"

La nueva película del cineasta Sebastián del Amo -“El Complot Mongol”- se estrenará en el marco de la edición 34 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) a realizarse del 8 al 15 de marzo. La película se verá el sábado 9 de marzo a las 21:00 horas en el Teatro Diana; además, está en la selección oficial compitiendo por el Premio Mezcal. Lo recaudado en taquilla el 9 de marzo será a beneficio de la Cruz Roja Mexicana Delegación Jalisco. Se espera la asistencia a la función del propio Sebastián del Amo, así como de Bárbara Mori, Damián Alcázar y Roberto Sosa.

En entrevista, comparte Sebastián que le tiene un cariño muy especial a Guadalajara y su festival de cine porque aquí es donde se han estrenado sus películas. Hay que resaltar que después del FICG, “El Complot Mongol” tendrá su lanzamiento en cartelera nacional el próximo 18 de abril y después la llevarán a Estados Unidos; también podrá verse en Centro y Sudamérica.

“Estoy muy emocionado, el de Guadalajara para mí es un festival particularmente significativo, ahí he presentado todas mis películas, desde ‘El Fantástico Mundo de Juan Orol’ (2012) que fue ganadora del Mayahuel a la Mejor ópera prima; luego, ‘Cantinflas’ (2014) que fue la primera vez que me enfrenté a una de las galas del Teatro Diana y ahora con ‘El Complot Mongol’, la verdad es que estoy muy emocionado porque me siento como en mi casa. El estreno es el 18 de abril y me llena de expectativa saber cómo la gente recibe la película, yo creo que bien; es una propuesta diferente y única dentro del panorama del cine comercial”.

“El Complot Mongol” es una adaptación al cine de la novela de Rafael Bernal, quien la escribió en la década de los años 60; el trabajo de la adaptación del guion corrió a cargo del propio Sebastián. Cabe recordar que en 1978 ya se había hecho la versión fílmica a cargo de Antonio Eceiza, teniendo como protagonistas a Pedro Armendáriz Jr., Ernesto Gómez Cruz y Blanca Guerra. Sin embargo, la propuesta de Del Amo es muy distinta, ofrece ajustes diferentes en la trama y le da todo el toque de thriller policiaco con elementos de humor negro.

“Justo ahora que se habla mucho de que hay un problema en el cine mexicano, de que es demasiado monotemático y que de pronto se abusa de las comedias románticas, yo lo que he intentado desde siempre es evidentemente tener un balance de lo que es una propuesta más autoral y visual. He hecho dos biopics y ahora este será un thriller más del cine negro. Tienes que hacer películas que funcionen bien en taquilla y en la medida en la que los realizadores mexicanos comencemos a dar resultados en ella con otros géneros, podremos abrir mucho más el panorama del cine nacional, que ahora mismo solo le apuesta prácticamente a la comedia romántica y un poquitito al terror”, comenta el director.

La trama de Sebastián se sitúa en 1963, cuando La Unión Soviética capta el rumor de que China pretende asesinar al presidente de Estados Unidos -John F. Kennedy- en su próxima visita a México. “Filiberto García” (Damián Alcázar), un policía judicial más con alma de matón que de detective, tiene 72 horas para investigar el complot mongol. La historia también es protagonizada por Eugenio Derbez, Bárbara Mori, Roberto Sosa y Xavier López “Chabelo”, entre otros.

Orgulloso de su casting

Sobre su elenco, Sebastián se dice muy orgulloso de los actores que participan. Con Eugenio Derbez trabajó con base en la agenda del actor -que siempre está llena-, le pidió tres días para rodar y Eugenio tuvo que apartarlos con ocho meses de anticipación. Cuando pensó en el personaje de “Martita Fong” siempre le vino a la mente Bárbara al revisar qué actrices nacionales tenían ascendencia oriental. Y en el caso de “Chabelo” lo que buscó era trabajar con Xavier López y no con su personaje, de manera que “El amigo de todo los niños” accedió encantado. De hecho, recuerda que en el último día de rodaje fue a “Chabelo” a quien le tocó estar en el set, justo en el temblor del 17 de septiembre del 2017.

Sobre lo que viene para su carrera, Sebastián ahora se encuentra desarrollando un nuevo proyecto fílmico: “Operación Bolívar” donde la apuesta está enfocada en la ciencia ficción.

Los retos del género negro

Para Sebastián la novela de Rafael Bernal detona el género policiaco mexicano, “anterior a esto había novelas como más tipo copia de Agatha Christie o de ‘Sherlock Holmes’, novelas más victorianas y la primera que puede llamarse claramente una novela policíaca y mexicana, pues es sin duda ‘El Complot Mongol’ y en la actualidad es un género prolífico en el que muchos autores están metidos de lleno”, indica Sebastián.

Sobre otras motivaciones que llevaron a Del Amo a sumergirse en esta historia, además del género, estaba el querer aportarle su propia visión y darle el justo valor que para él merece: “La novela es de mis preferidas, y tuvo un periplo bastante curioso, porque (cuando se publicó) no fue bastante exitosa, fue hasta que Carlos Monsiváis la redescubrió años después de ser publicada. Luego, en los años 70 se hizo la película, pero con todo respeto, es una adaptación un poco rara, porque para empezar no hay espías rusos, es una historia donde hay dos espías americanos peleándose entre ellos”.

Sebastián no sabía de la existencia de la película cuando se acercó por primera vez a los familiares de Rafael Bernal, “ellos fueron los que me dijeron de esta cinta, la vi mucho tiempo después porque en esa época todavía ni había internet. Y los mismos descendientes de Bernal me dijeron que estaría bueno que se hiciera otra adaptación, pero me pedían que intentara ser lo más fiel a la esencia del libro, porque hubo una serie de cambios en el filme anterior que no les gustaron a los familiares. Y a partir de ahí fue un proceso muy de colaboración junto con ellos, donde yo sí me permití hacer una serie de correcciones”.

Por ejemplo, Sebastián ubicó la película en 1963, la novela sucede en 1969: “Lo que quise fue hacerla coincidir justo con la visita de John F. Kennedy a México, que sucedió durante el gobierno de Adolfo López Mateos y fue un par de meses antes de su asesinato en Texas, porque de hecho hubo un intento de complot que luego al final no cuajó para matar a Kennedy en México. Parte del periplo que tuvo Lee Harvey Oswald antes de que lo arrestaran en Texas, es que pasó una temporada en México y nadie sabía que estaba haciendo por acá. Me agarré de esos diferentes hilos, y la familia de Rafael Bernal siempre estuvo conforme con los avances que fue dando el proyecto”.

Participa

