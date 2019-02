Los monstruos de Del Toro llegarían en el verano

En esta historia hay una buena y una mala noticia, la mala: el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) anunció que la exposición “En Casa con mis Monstruos” (“Bleak House”) del director tapatío Guillermo del Toro, programada a inaugurarse en marzo de 2019 en el Museo de las Artes Universidad de Guadalajara (MUSA), se pospondrá. ¿La buena? Que llegaría en el verano.

Lo anterior lo confirmó el director de comunicación social del FICG, Víctor Hugo Magaña: “Se tiene pensado inaugurarla en verano, mediados de año”, comentó. La noticia fue dada a conocer mediante un comunicado, en el que la organización explicó que uno de los motivos del atraso fue la logística del envío de gran parte de la exposición a Guadalajara después del incendio que se dio en California el año pasado.

Aviso importante. Debido a las consecuencias logísticas por el incendio en California, la exposición “En casa con mis monstruos”, de @RealGDT, se pospone hasta nuevo aviso. Te invitamos a estar pendiente de nuevas fechas y otros anuncios relacionados con la exposición. pic.twitter.com/N1diTzWlaR — FICG Oficial (@FICGoficial) 18 de febrero de 2019

“La exposición se pospone hasta después de marzo, porque después del incendio en California tuvo que entrar la aseguradora para checar las condiciones en las que se encontraban las piezas; afortunadamente no sufrieron ningún daño, pero todo este proceso complicó los tiempos de la logística en cuanto al tema de los envíos: por un asunto de que el peritaje comenzó en diciembre, más la semana de revisión de todas las piezas, y eso fue lo que complicó todo el envío”, explicó Magaña.

Así mismo, Magaña aclaró que tanto el comité organizador del FICG como el de la exposición siguen trabajando; señaló que Eugenio Caballero “continúa en pie con toda la curaduría, y a Guadalajara llegarán poco más de 800 piezas a diferencia de la muestra que se montó en Estados Unidos y Canadá, donde solo se exhibieron 500 objetos”.

Al cuestionar a Víctor ¿qué tanto afecta al FICG que esta exposición no llegue al festival? El director de comunicación del festival tiene muy clara su respuesta: “Nos afecta anímicamente, nosotros pensábamos que tendríamos la exposición en tiempo y no contábamos con un incendio en California, pero seguimos trabajando… Creemos que el festival es más que la exposición de Guillermo del Toro… Era un atractivo y un aliciente muy importante para el público y los medios nacionales e internacionales que estaban esperando su inauguración, pero no considero que llega a afectarnos tanto porque pensamos que este año el festival viene muy reforzado, con nuevas secciones, como el Premio Internacional de animación, el premio Rigoberto Mora al mejor corto de animación -hay 11 en la competencia oficial-, el anuncio de la Beca Jenkins Del Toro… Vienen muchas cosas muy interesantes para el festival”.

Finalmente, los organizadores pidieron al público estar atentos a sus redes sociales para el anuncio de nuevas fechas y más información relacionada con la exhibición.