¿Por qué se celebra el "Día de Star Wars" hoy 4 de mayo?

Este 4 de mayo el mundo está celebrando el “Día de Star Wars”, una de las festividades oficiales de LucasFilm que hace referencia a una de las sagas más icónicas del cine. Aquí te explicamos de qué se trata.

La frase “Que la fuerza te acompañe” es una de las más icónicas de la filosofía de “Star Wars” y que los fans la han apropiado para rendirle tributo. Esta frase viene de la traducción en inglés “may the force be with you” que, a su vez, un juego de palabras y el sonido que produce al pronunciarlo, hace alusión al 4 de mayo: “May the fourth be with you”.

¡La Fuerza fluye en todas las cosas de la galaxia! Mañana únete a la celebración del #StarWarsDay. #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/1Jt0t9wrUx — Star Wars (@StarWarsLA) May 3, 2022

¿Cuál es el origen del "Día de Star Wars"?

La primera película de la franquicia creada por George Lucas se estrenó en cines el 25 de mayo de 1977 con Mark Hamill (''Luke Skywalker''), Harrison Ford (''Han Solo'') y Carrie Fisher (''Princesa Leia Organa'') como protagonistas y un antagónico que ya es un clásico: Darth Vader (interpretado físicamente por David Prowse y con la voz de James Earl Jones).

Fue dos años después del lanzamiento de la primera cinta que por primera vez se habla del 4 de mayo (''May the 4th'') cuando el London Evening News publicó una nota de felicitación para Margaret Thatcher usando este juego de palabras que a los fans les encantó.

Ya en 2011 se celebró por primera vez la fecha oficial en el Festival de cine Toronto Underground Cinema.

Desde entonces este es un día para recordar la historia de George Lucas que ha derivado no sólo en una lista larga de películas y programas de televisión, figuras de acción, juguetes y videojuegos, entre otros, sino que también es sinónimo de toda una cultura alrededor de ella donde la búsqueda del equilibrio entre el bien y el mal es la constante.

La frase en un principio se utilizó como una forma de despedirse entre los ''Jedi'' (personajes luminosos de la trama) y de dar buena suerte cuyo simbolismo se fue construyendo y creciendo a lo largo de las franquicias.

Pero como siempre debe haber un contraste, por qué no, un día después -el 5 de mayo- celebrar el lado oscuro de la fuerza con "La venganza de los fifth", referencia al episodio tres (o seis) de la saga.

Celebran el "Día de Star Wars" con tráiler de "Obi-Wan Kenobi"

Disney+ se unió a las celebraciones del “Día de Star Wars” con el lanzamiento de un nuevo tráiler y póster de la serie “Obi-Wan Kenobi”, protagonizada por Ewan McGregor.

La serie se estrenará en la plataforma de streaming el próximo 27 de mayo con dos primeros episodios, posteriormente lanzarán un episodio cada miércoles hasta el 22 de junio.

AC