¿Por qué critican a Rox Quintana, ex participante de Master Chef México?

Una decisión personal de la chef mexicana Rox Quintana ha sido considerada “polémica” por miles de internautas en Twitter, plataforma en la que la ex participante de Master Chef México compartió una solicitud común por parte de muchas parejas con respecto a su boda.

“Me van a odiar pero no quiero niños en mi boda” publicó en su cuenta de Twitter el pasado 12 de agosto y las opiniones no tardaron en llegar, sobre todo aquellas en que critican a Quintana por dicha petición; otros usuarios apoyaron su decisión y aprovecharon para compartir algunos motivos por los que en este tipo de recepciones lo ideal es que no haya menores.

Lo que dije: No quiero niños en MI boda. Lo que los pendejos entendieron: Odio a todos los niños y deberían de vivir en una jaula y ser maltratados”

Rápidamente en redes sociales comenzó a viralizarse dicha elección personal y los ataques hacia ella, por lo que la chef también se tomó el tiempo de responder algunos comentarios: "No es porque no me gusten los niños baby. Es que para mi gusto no es evento para niños. Justamente si van a estar dormidos en una silla y hambrientos que mejor se queden en casa, cómodos y con cena rica. Y yo si he visto varias bodas donde los niños causan problemas, por cierto", respondió en otro tuit.

La jalisciense también se tomó con humor las críticas en su contra y la atención que recibió por parte de algunos ‘haters’: "Lo que dije: No quiero niños en MI boda. Lo que los pendejos entendieron: Odio a todos los niños y deberían de vivir en una jaula y ser maltratados”, compartió en Twitter un día después.

"Justamente si van a estar dormidos en una silla y hambrientos que mejor se queden en casa, cómodos y con cena rica"

Rosa María Quintana Campos es originaria de Zapopan, Jalisco y fue participante de la emisión televisiva Master Chef México en el 2018, en donde quedó en quinto lugar. En sus redes sociales comparte algunos momentos de su vida profesional y personal, en familia y con su pareja, la joven Julie Payan.

Sigue leyendo…

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por 30 días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777